Перукарі та майстри манікюру – Герої? Чергова премія збурила соцмережі

Користувачі соцмереж виказали у коментарях все, що думають про нову премію

В Україні Героями стають не тільки військові, які боронять країну у лавах ЗСУ, а й перукарі, меблярі та, навіть, майстри нігтьової естетики. Усі вони визнані «Героями економічного фронту» та отримали нагороди «Знак якості», що неабияк обурило користувачів соцмереж.

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У всіх дописах на сторінці конкурсу йдеться про досягнення компаній у діяльності, але ані слова немає про донати, купівлю потрібних військовим речей та взагалі будь-яку підтримку ЗСУ.

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«BorisenkoNail студія школа нігтьової естетики – Герой Економічного Фронту у Світлі Воєнних Випробувань», – йдеться у публікації на сторінці конкурсу у Facebook. Однак українці вручення премії з такою гучною назвою не оцінили:

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Це одним власником звання «Герой економічного фронту» став виробник меблів к Кам’янець-Подільського «Меблі Лайн». У дописі до фото йдеться про успіхи компанії, але в чому полягає її героїзм в умовах війни з російськими окупантами, незрозуміло.

Своє ставлення до всього цього українці висловили у коментарях:

Крім того, нагороду «Знак Якості 2023» у номінації – «Герої Економічного Фронту» отримала студія волосся Юлії Кушнір з Дрогобича. Який вклад зробила студія у наближення перемоги України, чим відзначилася у боротьбі з окупантами – теж незрозуміло.

Коментарі обурених українців не змусили себе довго чекати:

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На сайті «Знаку Якості» йдеться, що це – «незалежна комплексна програма ранжування підприємств України на підставі проведення соціологічних опитувань громадян у різних регіонах країни, онлайн-голосувань в соціальних мережах». Вказується, що конкурс проводиться впродовж року у всіх регіонах України в різних категоріях і сферах.

Зазначається, що в рамках маркетингових досліджень, спрямованих на оцінку якості товарів і послуг, проводяться ревізійні експертизи, лабораторні дослідження, тестування, спостереження, залучаються «таємні покупці» та ін. Умови участі у конкурсі та її вартість невідома, але, наприклад, в одному з коментарів йдеться, що у 2018 році нещодавно створене ТОВ отримало нагороду «Вибір року»:

Нагадаємо, на другому році повномасштабної війни держава досі не позбавила високих держнагород колаборантів з вироком суду та із вже врученими підозрами.

Зокрема «губернатор» окупованої території Херсонської області Володимир Сальдо – повний кавалер Ордену «За заслуги». Ілля Кива нагороджений Орденом Данила Галицького, а Олег Царьов та так званий «губернатор» Запорізької області Євген Балицький – Орденом «За заслуги» III ступеню.