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Через негоду без світла залишилися 400 населених пунктів у десяти областях – Зеленський

Надія Карбунар
glavcom.ua
Через негоду без світла залишилися 400 населених пунктів у десяти областях – Зеленський
Зеленський попросив українців бути максимально обережними через негоду
фото: Офіс президента

В Одеській, Миколаївській, в Кіровоградській, в Черкаській, Київській областях уже розгорнуті та працюють оперативні штаби

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 641-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про негоду, яка вирує у кількох регіонах, ситуацію на фронті та відзначив воїнів, котрі протистоять агресору на найгарячіших напрямках.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні на значній території нашої держави надзвичайно складні погодні умови. Особливо складно в південних регіонах України. Працюють і працюватимуть цілодобово наші підрозділи ДСНС України, Національна поліція, комунальні служби та місцева влада.

Я прошу всіх громадян України в районах, де панує негода: будь ласка, будьте максимально обережними. За потреби, будь ласка, звертайтеся до ДСНС України, Національної поліції, до інших наших державних і комунальних структур. Щойно буде можливо, наші енергетики відновлять подання електрики всім містам і селам, у яких через негоду зараз є тимчасове знеструмлення.

Станом на цей час це близько 400 населених пунктів у десяти областях. Зокрема, в Одеській, Миколаївській, в Кіровоградській, в Черкаській, Київській областях уже розгорнуті та працюють оперативні штаби. На дороги, де це потрібно, виведено спецтехніку. Я хочу подякувати всім, хто і зараз задіяний, і завтра працюватиме, щоб захистити від цієї негоди й щоб якнайшвидше повернути нормальне життєзабезпечення всім нашим українським громадам.

Зараз, коли так складно, коли такі умови, усі ми маємо бути особливо вдячними тим, хто тримає оборону нашої держави, хто здійснює українські наступальні операції, хто на бойових позиціях, на бойових постах, чергує в мобільних вогневих групах та в усіх інших наших підрозділах, які бережуть Україну, життя нашої держави й нашу незалежність.

Жодної години не припиняються інтенсивні бої на донецьких напрямках, на Харківщині – Купʼянський напрямок. Наші воїни так само тримають позиції і на півдні держави: це Запорізька область, це наша Херсонщина.

Я хочу подякувати всім, хто цілком справедливо відповідає на терористичні удари росіян, хто відбиває ворожі штурми і зараз – і в таких умовах.

Особливо відзначилися за цей тиждень солдат Олег Данильченко, бойовий медик 110-ї окремої механізованої бригади, також старший солдат Олексій Токарєв та молодший сержант Микола Тищенко – обидва з 53-ї окремої механізованої бригади, – старший солдат Ярослав Базіль та молодші сержанти Ігор Пономаренко і Сергій Каширін – усі троє зі 118-ї окремої механізованої бригади, – солдат Андрій Шабельник – воїн 93-ї окремої механізованої бригади, сержант Андрій Таргоній, 80-та окрема десантно-штурмова бригада, молодший сержант Ігор Шапран – воїн 92-ї окремої штурмової бригади, а також солдат Олександр Вороненко, 57-ма окрема мотопіхотна бригада.

Я дякую кожному з вас, воїни, усім вашим побратимам, кожному й кожній, хто допомагає нашим бригадам, усім українським силам оборони та безпеки, хто працює на нашому оборонному виробництві, хто постачає все необхідне Україні, нашим людям, хто лікує поранених, тренує наших воїнів, організовує волонтерські збори заради української сили.

Не можна бути осторонь захисту. І слава всім нашим людям, які це розуміють, які бʼються, які працюють і допомагають заради України й українців! У єдності ми – сила.

Слава Україні!».

Нагадаємо, в Одеській області вирувала хуртовина такої сили, що не витримала одна з металевих опор лінії електропередач. Розподільчі мережі обленерго також пошкоджені.

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Теги: дороги місцева влада Херсонщина незалежність Миколаїв українці Володимир Зеленський рятувальники Запорізька область поліція негода влада Микола Тищенко солдат медик

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