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Яку роботу та скільки грошей отримують українські біженці у Латвії: офіційні дані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Яку роботу та скільки грошей отримують українські біженці у Латвії: офіційні дані
Українці у Латвії працюють помічниками кухарів
фото:EPA

Латвійські роботодавці часто оформлюють українців на неповний робочий день 

Станом на початок жовтня в Латвії перебувало приблизно 42 тис. українських біженців. Такі дані наводить Комісія з питань громадянства, міграції та соціальної згуртованості Управління у справах громадянства та міграції країни. Представники МВС повідомили: щомісяця до Латвії переїжджає близько тисячі українців. Латвійська влада каже, що приблизно десята частина тих українців, які зараз перебувають у Латвії, можуть залишитись в Латвії на постійній основі.  Про це пише Baltijass balss посилаючись на дані Neatkariga.

Цікаво, що коли в червні цього року Головне статистичне управління завершило дослідження людей, які проживають у Латвії з 2022 року, виявилось, що фактично присутніми є лише 23 тис. українських біженців із 40,9 тис., які отримали право залишитися в Латвії.

«Серед українців у Латвії з'явилась група десь чотири-п'ять тисяч людей, яка почала орієнтуватися на постійне перебування у Латвії», – повідомляє видання. Тому держава зарезервувала чималу суму – 102 мільйони євро – на навчання цієї категорії осіб з латиської мови та інші інтеграційні заходи. 

Латвійські чиновники не приховують, що в більшості випадків Латвія слугує транзитним пунктом для українців на маршрутах з України в інші країни. Латвія дозволяє українцям послугу транзиту, але також дозволяє залишатися тут значно довше, ніж кілька годин чи днів і офіційно влаштуватись на роботу.  

За даними на кінець жовтня, Служба державних доходів офіційно повідомила про 8422 українських громадян, які офіційно працюють в Латвії, у 3074 місцевих роботодавців. А от 31 жовтня минулого року загальна кількість працюючих українців сягнула 7069 осіб у 2551 роботодавця. 

З 8,4 тис. працюючих найбільшу групу за номенклатурою професій становили підсобні робітники і це 625 працюючих. На другому місці в цьому списку 494 – це прибиральниці, а 134 – помічники кухарів. Втім, як зазначає видання, місцеві роботодавці вже навчились використовувати працевлашутвання українців на свою користь.

У галузі будівництва зайнято 416, у магазинах – 320, у готелях – 289, також 276 українців знайшли роботу у державних установах, 231 – у лікарнях.

Річ у тому, що Латвія надала біженцам з України полегшені можливості отримати тут роботу та соціальну допомогу в обмін на обов’язок платити подохідний податок, починаючи з двох менших не заплачених мінімумів і це суттєво менше, ніж в інших платників податків у країні. Питання в тому, скільки працевлаштованих українських біженців взагалі отримують щось за зарплату понад 250 євро на місяць, адже працевлаштовуючи українців роботодавці мають змогу отримувати готівкову зарплату «в конвертах».

«Виправдати офіційно мікроскопічні зарплати українців легко, оформлюючи їх на неповний робочий час у зв'язку з необхідністю догляду за дітьми, відвідуванням курсів латиської мови тощо», – пише видання. Адвокат Едуардс Іквілдс звернувся до Конституційного Суду з позовом про скасування зниженого рівня неоподатковуваних доходів для громадян союзної країни. «Такі норми, – пояснює юрист, – побічно створюють на ринку праці умови, коли громадяни України створюють передумови для зростання «тіньової економіки» або «сірої економіки».

Нагадаємо, Латвія продовжує активно підтримувати біженців з України. Згідно із даними міської думи столиці Латвії – Риги, у вересні порівняно із серпнем кількість одержувачів соціальної допомоги зменшилася на 8% (1270 осіб), а сума використаних коштів – на 15% (357,8 тис євро). Порівняно з вереснем 2022 року кількість отримувачів соціальної допомоги зменшилася на 13% (2052 особи), а обсяг коштів на соціальну допомогу – на 15% (361,8 тис євро).

До слова, інтеграція та освіта дітей українських біженців у Латвії стоїть дуже гостро і є питанням, яке не може унормувати місцева влада. При цьому йдеться на лише про процес навчання у школі, а про соціалізацію та психоемоційну сферу дитини. Про це заявила у передачі Латвійського радіо 4 «Відкрита розмова» член правління руху «Хочу допомогти біженцям» Лінда Якобсоне-Гавалу, пише Rus.LSM.lv.

Загалом зараз у Латвії зареєстровано 9335 українських дітей шкільного віку. Але при цьому більш ніж для 4 тис із них батьки обрали варіант дистанційного навчання в якійсь із шкіл України. Раніше держава ухвалила, що українських школярів можна розподіляти лише у латиські школи – а не до шкіл нацменшин, які до останнього часу діяли як білінгвальні. І частина українських батьків віддала перевагу, щоб діти продовжили навчання за українськими програмами, лише «віддалено».

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Теги: зарплата влада праця робота батьки навчання держава українці Латвія місцева влада освіта біженці

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