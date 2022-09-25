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Банкова про мобілізацію кримських татар: Це геноцид і спроба зачистки території

Надія Клочко
glavcom.ua
Банкова про мобілізацію кримських татар: Це геноцид і спроба зачистки території
Михайло Подоляк висловився про мобілізацію, яку Росія проводить у Криму
фото з відкритих джерел

Представник Офісу президента заявив, що влаштований Росією масовий призов до армії кримських татар є геноцидом

Масова мобілізація окупаційною «владою» кримських татар – це геноцид за етнічною ознакою. Кремлівський режим намагається «зачистити» нелояльних до себе людей, які нині мешкають в окупованому Криму. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

«Масова мобілізація кримських татар у Криму – це справжній геноцид за етнічною ознакою та величезна трагедія для всього народу. Примус громадян до війни в окупованих регіонах – не що інше, як спроба масштабної зачистки території від нелояльного населення з боку Москви», – зазначив представник Банкової.

Банкова про мобілізацію кримських татар: Це геноцид і спроба зачистки території фото 1

Зазначимо, раніше очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що мобілізаційні заходи на окупованому півострові завершать сьогодні, 25 вересня, до кінця дня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що жителям тимчасово окупованого Росією Криму заборонили виїзд з півострова без дозволу військкомату.

Аналітик правозахисної організації «Крим SOS» Євген Ярошенко раніше заявив, що мобілізація кримських татар до російської армії може спричинити геноцид. За попередніми оцінками, як зазначив правозахисник, приблизно 90% повісток у Криму отримали кримські татари. Водночас кримські татари становлять 13-15% населення півострова. 

21 вересня президент Росії звернувся до громадян із заявою про початок часткової мобілізації у країні. Після цього міністр оборони Сергій Шойгу перерахував категорії громадян, які будуть призиватися. Він зазначив, що із запасу будуть призиватися росіяни, які вже мають бойовий досвід. Також до цієї категорії потрапляють люди з необхідною для армії військово-обліковою спеціальністю. Загалом, за підрахунками Міноборони, буде призвано 300 тис. резервістів.

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Теги: Крим кримські татари мобілізація окупація Офіс президента Михайло Подоляк

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