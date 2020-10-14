Сьогодні потрійне свято: День захисника України, День козацтва та Покрови



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14 жовтня в Україні відзначають День захисника

З 2015 року День захисника України є державним святом і вихідним

Сьогодні, 14 жовтня, Україна святкує День захисника та День Українського козацтва, а також чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни також відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

Християни східного обряду 14 жовтня відзначають одне з найбільш шанованих свят – Покрова Пресвятої Богородиці.

За легендою, у цей день військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу Константинополь. Жителі міста в гарячій молитві звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. Богородиця з'явилася перед людьми та вкрила їх своїм покровом, зробивши невидимими для ворога. Як вказують деякі джерела, вражений Аскольд та його дружинники прийняли хрещення та стали християнами.

В українських селах до цих пір дотримуються давньої народної традиції грати весілля після Покрови. До Покрови завершувався період сватання і приготування до весіль, який починався після першої Пречистої.

У Карпатській Україні до Покрови поверталися всі пастуші отари з полонин і завершували останню мандрівку чумаки.

Для того, щоб усі члени сім'ї були здоровими, на Покрову старша господиня брала вишитого рушника, що був над іконою Богородиці, і розвішувала його над вхідними дверима.

14 жовтня дівчина, яка хоче вийти заміж, повинна прийти в церкву до початку святкового богослужіння, поставити свічку біля ікони Покрови Пресвятої Богородиці та попросити її про швидке заміжжя і щасливе сімейне життя. Сімейні пари можуть прийти на свято до храму, для того щоб також помолитися про милосердя та заступництво Матері Божої.

З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається як День українського козацтва. Традиційно вважається, що на Покрову у 1942 році було утворено Українську повстанську армію, тому 14 жовтня святкується як день УПА, проте деякі історики схильні вважати, що дата утворення є суперечливою.

З 2014 року указом президента України Петра Порошенка на свято Покрови призначено День захисника України. Відтак він скасував святкування День захисника Вітчизни 23 лютого знаного в радянських часів, як «День Радянської Армії і Військово-Морського флоту».

З 2015 року День захисника України є державним святом і вихідним.