Окупанти атакували енергооб’єкт у центрі Києва

Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки удару наразі уточнюється

Міський голова столиці повідомив про влучання в енергетичну інфраструктуру Шевченківського району

Російські війська атакували енергетичний об’єкт у Шевченківському районі Києва. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, пише «Главком».

«У Шевченківському районі Києва ворог влучив в один з енергооб’єктів», – написав мер.

Варто зазначити, що незадовго до повідомлення про влучання частина ліній метрополітену була зупинена. Проте згодом рух поїздів було відновлено.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки удару наразі уточнюється. Даних про постраждалих у повідомленні на даний момент немає.

Варто нагадати, що російські війська знову завдали удару по Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска Національної академії медичних наук України.

За словами очільника уряду, це вже другий ворожий удар по даній установі: торік влучання припало на четвертий поверх, а цього разу – на шостий, де розташована операційна.