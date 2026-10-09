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Дрони РФ два дні поспіль атакували енергооб'єкти на Дніпропетровщині

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Дрони РФ два дні поспіль атакували енергооб'єкти на Дніпропетровщині
Наслідки російського удару по Дніпропетровщині
фото: ДТЕК

Попри пошкодження енергетичної інфраструктури, ніхто з працівників не постраждав

Російські війська протягом двох днів атакували два енергетичні об'єкти компанії ДТЕК у Дніпропетровській області. Для ударів окупанти застосували ударні безпілотники, зокрема реактивний дрон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

Увечері 8 жовтня російські шахеди атакували один з об'єктів «ДТЕК Дніпровські електромережі». Уранці 9 жовтня під удар потрапив інший енергетичний об'єкт. Цього разу росіяни застосували реактивний безпілотник.

Унаслідок атаки пошкоджено енергетичне обладнання, на об'єкті виникла пожежа. Водночас ніхто з працівників не постраждав.

Компанія наголосил, що попри постійні російські обстріли енергетики продовжують робити все можливе для забезпечення електропостачання в оселях українців.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російських атак українська енергосистема зазнала значних пошкоджень. За його словами, ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб відновити пошкоджені електромережі та об'єкти передачі електроенергії.

Україна також оновила запити до міжнародних партнерів щодо додаткового енергетичного обладнання та засобів протиповітряної оборони.

Зауважимо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

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Теги: ДТЕК енергетика Дніпропетровщина обстріл пожежа

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