Росія підготувала план знеструмлення трьох міст України – NYT

Москва розраховує за місяць залишити Київ, Харків та Одесу без світла

Київ, Харків та Одеса опинилися під загрозою масштабних відключень

Росія розраховує протягом одного місяця інтенсивних обстрілів вивести з ладу значну частину енергетичної інфраструктури Києва, Харкова та Одеси. За оцінками експертів, у разі успішної реалізації такого сценарію три міста можуть втратити до 90% електроенергетичних потужностей, а теплопостачання скоротиться на аналогічний показник. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

За інформацією американського видання, журналісти отримали відомості про ймовірний російський план масштабних ударів по українській енергосистемі. Його мета, як зазначається в матеріалі, полягає у створенні критичних перебоїв із постачанням електроенергії, тепла та води до найбільших українських міст.

Москва, за даними NYT, розраховує, що приблизно 70 балістичних ракет, 720 далекобійних безпілотників та 150 керованих авіаційних бомб вистачить для суттєвого порушення роботи систем життєзабезпечення Києва, Харкова та Одеси.

Журналісти порівняли ці показники з даними Повітряних сил Збройних сил України. За їхнім аналізом, наведена кількість балістичних ракет і безпілотників приблизно відповідає середньомісячній кількості таких засобів ураження, яким вдається подолати українську протиповітряну оборону.

У виданні зазначили, що російське керівництво розраховує протягом одного місяця досягти результату, якого не змогло домогтися за попередні чотири зими атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Водночас ідеться про прогнозований сценарій, а не про вже завдані пошкодження. Справжність отриманого документа NYT не змогла незалежно підтвердити.

У документі, про який повідомляє NYT, Київ, Харків та Одеса визначені пріоритетними цілями. Передбачається скорочення електропостачання цих міст на 90%, теплопостачання – до 90%, а також серйозне порушення роботи каналізаційних систем.

Крім того, під загрозою опиняться об'єкти водопостачання, зокрема насосні станції та споруди очищення стічних вод. Для їхнього ураження, згідно з документом, передбачено застосування балістичних ракет і керованих авіабомб.

Особливе занепокоєння українських посадовців викликає можливість масштабних перебоїв із водою. Як зазначає видання, Росія раніше не здійснювала атак такого масштабу безпосередньо на відповідну інфраструктуру, а резервні можливості України для подолання серйозних порушень водопостачання залишаються обмеженими.

Згідно з отриманим документом, кампанія ударів передбачає послідовне ураження різних складових української енергосистеми. На першому етапі Росія має намір атакувати електричні підстанції поблизу західного кордону України. Це повинно ускладнити імпорт електроенергії з європейських країн.

Другий етап передбачає удари по гідроелектростанціях. Третій – по підстанціях і розподільчих пристроях, через які три українські атомні електростанції, що продовжують працювати, передають електроенергію до загальної мережі.

У такий спосіб Москва, відповідно до описаного сценарію, розраховує домогтися зупинення роботи атомних електростанцій через порушення їхнього зв'язку з енергосистемою.

Загалом документ передбачає виведення з ладу майже 15 ГВт генерувальних потужностей. Це приблизно відповідає обсягу потужностей, які Україна мала у своєму розпорядженні наприкінці літа 2026 року.

Українські посадовці та аналітики, з якими поспілкувалися журналісти, визнали, що нинішня ситуація створює серйозні ризики для енергетичної інфраструктури країни.

Серед основних проблем – виснаження української протиповітряної оборони, збільшення російських запасів ракет і безпілотників та пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок попередніх атак.

Особливе значення має дефіцит американських ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot, які використовують для протидії балістичним ракетам.

Додаткові труднощі створює застосування Росією реактивних безпілотників, швидкість яких значно перевищує швидкість звичайних ударних дронів. Україна працює над новими засобами їхнього перехоплення та звертається до західних союзників із проханням збільшити постачання озброєння.

За наведеними у матеріалі даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки 14 жовтня українським військовим вдалося збити чотири з 39 російських балістичних ракет. Значна частина ударів була спрямована на енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше The Telegraph повідомило, що Росія розраховує послабити опір України цієї зими, посилюючи удари не лише по енергетиці, а й по транспортній, промисловій та цифровій інфраструктурі.