Руслана Слободяна обрано новим очільником НКРЕКП

Члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрали Руслана Слободяна головою НКРЕКП шляхом таємного голосування

Члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обрали Руслана Слободяна новим головою регулятора. Про це пише «Главком» із посиланням на допис НКРЕКП у Facebook.

Обрання відбулося 5 серпня 2026 року під час закритого засідання шляхом таємного голосування згідно з вимогами законодавства.

Руслан Слободян працює в енергетичній галузі понад 28 років, розпочавши кар'єру в 1997 році з посади електромонтера та дослужившись до керівних постів. З 2021 по 2024 рік він керував Державною інспекцією енергетичного нагляду України, а в липні 2024 року увійшов до складу членів НКРЕКП.

На посаді Голови Комісії Слободян відповідатиме за організацію роботи національного регулятора та представництво установи у відносинах з державними органами, міжнародними партнерами й іншими організаціями.

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