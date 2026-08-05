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Руслана Слободяна обрано новим очільником НКРЕКП

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Руслана Слободяна обрано новим очільником НКРЕКП
Руслан Слободян має понад 28 років досвіду роботи в енергетичній галузі
фото: НКРЕКП/Facebook

Члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, обрали Руслана Слободяна головою НКРЕКП шляхом таємного голосування

Члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), обрали Руслана Слободяна новим головою регулятора. Про це пише «Главком» із посиланням на допис НКРЕКП у Facebook.

Обрання відбулося 5 серпня 2026 року під час закритого засідання шляхом таємного голосування згідно з вимогами законодавства.

Руслан Слободян працює в енергетичній галузі понад 28 років, розпочавши кар'єру в 1997 році з посади електромонтера та дослужившись до керівних постів. З 2021 по 2024 рік він керував Державною інспекцією енергетичного нагляду України, а в липні 2024 року увійшов до складу членів НКРЕКП.

На посаді Голови Комісії Слободян відповідатиме за організацію роботи національного регулятора та представництво установи у відносинах з державними органами, міжнародними партнерами й іншими організаціями.

Раніше президент України Володимир Зеленський офіційно представив нового секретаря РНБО Ігоря Клименка. 

За словами Зеленського, досвід роботи Клименка на посаді міністра внутрішніх справ України свідчить про його здатність ефективно організовувати роботу великих безпекових структур. «МВС України – це система безпекових і рятувальних структур, які керуються та спрямовуються саме через міністра внутрішніх справ. Ігор дуже добре координував їхню роботу. Тепер в РНБО України саме таку координаційну функцію треба максимально посилити», – зазначив президент.

Нагадаємо, новопризначений голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров заявив, що на новій посаді зосередиться на розвитку міжнародної співпраці, посиленні спроможностей відомства та реалізації стратегічних оборонних ініціатив президента. 

Умєров подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру та наголосив, що Служба зовнішньої розвідки має всі можливості стати ще ефективнішим інструментом захисту національних інтересів держави.

Теги: НКРЕКП

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