Олександрійський Патріархат визнав автокефалію ПЦУ
Олександрійська Церква має у диптихах друге після Вселенського Патріархату місце
Сьогодні, 8 листопада, Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ під час літургії в день Собору Архістратига Михаїла (за новим стилем) у храмі на його честь у столиці Єгипту під час Божественної літургії поминав ім‘я Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як Предстоятеля автокефальної Православної Церкви України.
Достовірність інформації підтверджено з двох інформованих джерел. Пізніше очікується офіційне повідомлення.
Таким чином Олександрійський Патріархат долучився до числа Церков, які визнають автокефалію Православної Церкви України.
Як відомо, Олександрійська Церква має у диптихах друге після Вселенського Патріархату місце.
Джерело: блог Єпископа Євстратія