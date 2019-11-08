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    Думки вголос

    Олександрійський Патріархат визнав автокефалію ПЦУ

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Речник Священного Синоду ПЦУ

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    &nbsp;Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ - Олександрійський Патріархат визнав автокефалію ПЦУ
     Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ

    Олександрійська Церква має у диптихах друге після Вселенського Патріархату місце

    Сьогодні, 8 листопада, Патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор ІІ під час літургії в день Собору Архістратига Михаїла (за новим стилем) у храмі на його честь у столиці Єгипту під час Божественної літургії поминав ім‘я Митрополита Київського і всієї України Епіфанія як Предстоятеля автокефальної Православної Церкви України.

    Достовірність інформації підтверджено з двох інформованих джерел. Пізніше очікується офіційне повідомлення.

    Таким чином Олександрійський Патріархат долучився до числа Церков, які визнають автокефалію Православної Церкви України.

    Як відомо, Олександрійська Церква має у диптихах друге після Вселенського Патріархату місце.

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

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