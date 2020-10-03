У Харкові підліток спаплюжив прапор України



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За даним фактом слідчі Новобаварського відділу поліції відкрили кримінальне провадження

Мотиви вчинку хлопця наразі з’ясовуються

У Харкові на території дитячого садка чотирнадцятирічний харків’янин пошкодив Державний Прапор України. Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківської області.

«2 жовтня о 20:23 до Новобаварського відділу поліції надійшло повідомлення зі служби «102» про те, що на території дитячого садка по вулиці Пермській невідомі зірвали державний стяг з фасаду будівлі та пошкодили його. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що до скоєння правопорушення причетний 14-річний харків’янин», – йдеться в повідомленні.

Мотиви вчинку хлопця наразі з’ясовуються, зазначили правоохоронці.

Також за даним фактом слідчі Новобаварського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 2 вересня на території меморіалу, де встановлений флагшток із найбільшим прапором України, співробітники муніципальної охорони затримали вандала.

У серпні у Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор.

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