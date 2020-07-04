У Франції розслідують дії прем’єра під час пандемії коронавірусу



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Комісія спеціального суду юстиції Республіки (CJR) визнала обґрунтованими

У Франції стосовно екс-прем’єра Едуара Філіпа та двох міністрів розпочнуть судове розслідування, аби визначити, чи не порушили вони закон під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомив генпрокурор країни, передає Ouest-France.

Розслідування призначили через 9 скарг на дії уряду, які комісія спеціального суду юстиції Республіки (CJR) визнала обґрунтованими. Крім Філіпа, слідство має встановити правомірність дій міністра охорони здоров’я Франції Олів’є Верана та його попередниці на посаді Ан’єс Бюзен.

У цих скаргах йдеться, що прем’єр та міністри не діяли належним чином і поставили під загрозу життя людей. У деяких скаргах навіть є звинувачення у ненавмисних вбивствах, зазначає Le Figaro.

За даними видання, скарги подали окремі люди, лікарі, в’язні, асоціації.

У Франції від початку пандемії офіційно зафіксували 166,9 тисячі випадків коронавірусу, майже 30 тисяч людей померли.