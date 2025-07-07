Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Депутат використав Мінкульт для виїзду з України: як працює схема

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Депутат використав Мінкульт для виїзду з України: як працює схема
У липні 2022 року кордон з Україною перетнув новенький «Рейндж-Ровер» під керуванням чинного депутата Жмеренської міської ради від ОПЗЖ
колаж: glavcom.ua

Депутат-утікач використав схему з Мінкультом для перетину кордону ще у 2022 році після початку повномасштабної війни

Народний депутат Ярослав Железняк розповів про кілька схем виїзду за кордон для чоловіків призовного віку під виглядом культурних діячів під час повномасштабної війни. Ці механізми, що криються за випуском за листами Міністерства культури, дозволяють людям, які не мають жодного відношення до культури чи артистичної діяльності, безперешкодно перетинати кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ярослава Железняка.

За словами нардепа, однією з найпоширеніших схем є використання статусу «фейкових артистів». Це випадки, коли особи виїжджають за листами Мінкульту, але їхня діяльність далека від культурної. 

Зокрема, у липні 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України, державний кордон перетнув новенький «Рейндж-Ровер» під керуванням чинного депутата Жмеренської міської ради від ОПЗЖ Віктора Жеребнюка. Прикордонники випустили його не як політика чи бізнесмена, а у складі команди «1+1» для висвітлення благодійних матчів за участі «Динамо».

Депутат використав Мінкульт для виїзду з України: як працює схема фото 1
скріншот

За даними, які наводить Железняк, Жеребнюк виїхав за листами Мінкульту, де був зазначений як «стейджмен» – людина, що відповідає за виніс апаратури та реквізитів на сцену. Після виїзду він продав свій «Рейндж-Ровер» та придбав нерухомість у Польщі, Іспанії та Києві на загальну суму €1 млн. Очевидно, ці кошти він отримав не на посаді стейджмена.

До слова, Віктор Жеребнюк окрім схеми з перетином кордону також «засвітився» у гучній кримінальній справі. Так у серпні 2023 року Державне бюро розслідувань затримало його сина – ексдепутата Жмеринської міськради у Вінницькій області і повного тезку Віктора Жеребнюка.

За даними слідства син депутата-утікача нібито замовив вбивство депутата Жмеринської міськради. Причиною став конфлікт. За версією слідства, чиновник неодноразово блокував питання, які були важливі для сім'ї депутата і стосувалися виділення земель під будівництво. Ці блокування зачіпали як особисті, так і бізнес-інтереси сім'ї, що, вочевидь, і стало приводом для організації злочину. Згодом Віктор Жеребнюк послідував прикладу батька і теж втік закордон. 

Віктор Жеребнюк (зліва) та його батько Віктор Жеребнюк (справа)
Віктор Жеребнюк (зліва) та його батько Віктор Жеребнюк (справа)
колаж: zaxid.net

Минулоріч працівники ДБР повідомили про підозри керівництву та лікарям ВЛК, які оформили можливість виїзду за кордон місцевому депутату, який обвинувачується у замовному вбивстві.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, у Міністерстві культури існує кілька схем, які дозволяють чоловікам виїжджати за кордон під виглядом діячів культури. Однією з них є вже згадана схема «фейкових артистів».

Железняк навів інші приклади:

  • Двоє айтішників, Ігор Лицюк та Володимир Шпинта, які займаються розробкою ігор для онлайн-казино, виїхали як члени команди харківського гурту «Перекур».
  • Керівник філії ТОВ «Тенте Україна», що займається шинами, Дмитро Пшеничний поїхав за кордон нібито для організації дитячого «Євробачення».

Окрім цієї схеми, людей також відпускали для участі в заходах, не пов'язаних з культурою, наприклад, троє осіб поїхали до Англії на захід із саунд-хілінгу.

Існує також схема, за якою деяких осіб відпускають у відпустку під виглядом відрядження. За даними Железняка, такою схемою користувалися режисер «Слуги народу» Олексій Кирющенко, продюсер марафонів «Дом»/Freedom Олександр Вашакідзе та куратор «єдиного» телемарафону Владислав Матяш. Дивним чином їхні «відрядження» часто збігалися з періодом новорічних свят.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили чинного депутата Волинської обласної ради, який організовував схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, фігурант був частиною злочинної групи, яку очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА. Цю посадовицю СБУ затримала раніше.

Читайте також:

Теги: Україна кордон депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Важко сказати, як саме зміниться позиція США
Переговори про війну: що приховують Трамп та Путін
17 червня, 13:03
Саміт НАТО в Гаазі
Діснейленд для Трампа. Чим завершився саміт НАТО і що отримала Україна? союзники
26 червня, 13:21
Путін заявив, що Москва була близька до досягнення угоди з Києвом
Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги для припинення війни
21 червня, 12:41
За статистикою, у Польщі 6,5 тис спільних (україно-польських) шлюбів
Посол розповів «найстрашніший міф» про українок, поширений у Польщі
30 червня, 21:00
Українська сторона провела необхідні перевірки, огляди та експертизи
Україна віддала перші тіла росіян, які підкинула РФ під час обміну
2 липня, 16:31
Лях: Починаючи з 2014-го, для кожного слов’янця це особливий день
Слов'янськ відзначив 11 років свободи від окупантів
5 липня, 12:19
Ісраель Кац заявив, що знищено репресивну зброєю іранського диктатора
Ізраїль знищив штаб-квартиру внутрішньої безпеки Ірану
18 червня, 16:58
Зеленський зустрівся з лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії
Зеленський зустрівся з лідерами Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії
25 червня, 19:59
Україна збільшить виробництво перехоплювачів – Зеленський
Україна збільшить виробництво перехоплювачів – Зеленський
27 червня, 21:41

Суспільство

Росіяни жорстоко катували через прізвище. Після повернення з полону помер воїн з 53-ї бригади
Росіяни жорстоко катували через прізвище. Після повернення з полону помер воїн з 53-ї бригади
У горах поблизу Румунії прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка
У горах поблизу Румунії прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка
Шацькі озера б'ють рекорди популярності: на під'їздах кілометрові затори
Шацькі озера б'ють рекорди популярності: на під'їздах кілометрові затори
Депутат використав Мінкульт для виїзду з України: як працює схема
Депутат використав Мінкульт для виїзду з України: як працює схема
«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу
«Укрзалізниця» запускає новий регіональний поїзд експериментального типу
Міноборони РФ заявило, що навмисно завдає ударів по українських ТЦК
Міноборони РФ заявило, що навмисно завдає ударів по українських ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
259K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 липня: ситуація на фронті
166K
За атаками «Шахедів» по Україні стоїть не тільки Росія – The Times
102K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 липня 2025
78K
Прилітав на храм вертольотом та співав у хорі: що кажуть про митрополита Онуфрія у його рідному селі
61K
У червні влада намагалася усунути Буданова, але він зберіг посаду – The Economist
44K
Відомий співак заявив про мобілізацію просто під час концерту

Новини

7 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Нідерланди змінюють правила для українських біженців
Вчора, 14:19
6 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
5 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 липня, 00:01
4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 липня, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 липня, 00:01

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua