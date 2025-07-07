Депутат використав Мінкульт для виїзду з України: як працює схема

У липні 2022 року кордон з Україною перетнув новенький «Рейндж-Ровер» під керуванням чинного депутата Жмеренської міської ради від ОПЗЖ

Депутат-утікач використав схему з Мінкультом для перетину кордону ще у 2022 році після початку повномасштабної війни

Народний депутат Ярослав Железняк розповів про кілька схем виїзду за кордон для чоловіків призовного віку під виглядом культурних діячів під час повномасштабної війни. Ці механізми, що криються за випуском за листами Міністерства культури, дозволяють людям, які не мають жодного відношення до культури чи артистичної діяльності, безперешкодно перетинати кордон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ярослава Железняка.

За словами нардепа, однією з найпоширеніших схем є використання статусу «фейкових артистів». Це випадки, коли особи виїжджають за листами Мінкульту, але їхня діяльність далека від культурної.

Зокрема, у липні 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України, державний кордон перетнув новенький «Рейндж-Ровер» під керуванням чинного депутата Жмеренської міської ради від ОПЗЖ Віктора Жеребнюка. Прикордонники випустили його не як політика чи бізнесмена, а у складі команди «1+1» для висвітлення благодійних матчів за участі «Динамо».

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За даними, які наводить Железняк, Жеребнюк виїхав за листами Мінкульту, де був зазначений як «стейджмен» – людина, що відповідає за виніс апаратури та реквізитів на сцену. Після виїзду він продав свій «Рейндж-Ровер» та придбав нерухомість у Польщі, Іспанії та Києві на загальну суму €1 млн. Очевидно, ці кошти він отримав не на посаді стейджмена.

До слова, Віктор Жеребнюк окрім схеми з перетином кордону також «засвітився» у гучній кримінальній справі. Так у серпні 2023 року Державне бюро розслідувань затримало його сина – ексдепутата Жмеринської міськради у Вінницькій області і повного тезку Віктора Жеребнюка.

За даними слідства син депутата-утікача нібито замовив вбивство депутата Жмеринської міськради. Причиною став конфлікт. За версією слідства, чиновник неодноразово блокував питання, які були важливі для сім'ї депутата і стосувалися виділення земель під будівництво. Ці блокування зачіпали як особисті, так і бізнес-інтереси сім'ї, що, вочевидь, і стало приводом для організації злочину. Згодом Віктор Жеребнюк послідував прикладу батька і теж втік закордон.

Віктор Жеребнюк (зліва) та його батько Віктор Жеребнюк (справа) колаж: zaxid.net

Минулоріч працівники ДБР повідомили про підозри керівництву та лікарям ВЛК, які оформили можливість виїзду за кордон місцевому депутату, який обвинувачується у замовному вбивстві.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, у Міністерстві культури існує кілька схем, які дозволяють чоловікам виїжджати за кордон під виглядом діячів культури. Однією з них є вже згадана схема «фейкових артистів».

Железняк навів інші приклади:

Двоє айтішників, Ігор Лицюк та Володимир Шпинта, які займаються розробкою ігор для онлайн-казино, виїхали як члени команди харківського гурту «Перекур».

Керівник філії ТОВ «Тенте Україна», що займається шинами, Дмитро Пшеничний поїхав за кордон нібито для організації дитячого «Євробачення».

Окрім цієї схеми, людей також відпускали для участі в заходах, не пов'язаних з культурою, наприклад, троє осіб поїхали до Англії на захід із саунд-хілінгу.

Існує також схема, за якою деяких осіб відпускають у відпустку під виглядом відрядження. За даними Железняка, такою схемою користувалися режисер «Слуги народу» Олексій Кирющенко, продюсер марафонів «Дом»/Freedom Олександр Вашакідзе та куратор «єдиного» телемарафону Владислав Матяш. Дивним чином їхні «відрядження» часто збігалися з періодом новорічних свят.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрили чинного депутата Волинської обласної ради, який організовував схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За матеріалами справи, фігурант був частиною злочинної групи, яку очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА. Цю посадовицю СБУ затримала раніше.