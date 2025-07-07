Польща ввела прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою

Польща відновила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою через нелегальну міграцію

З понеділка, 7 липня, Польща запровадила стаціонарний прикордонний контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою. Вибіркові перевірки, що розпочалися опівночі на 52 польсько-німецьких і 13 польсько-литовських прикордонних переходах, триватимуть щонайменше до 5 серпня. У пресслужбі канцелярії польського прем'єра Дональда Туска назвали цей крок «рішучою відповіддю на загрози, пов'язані з нелегальною міграцією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Речник прикордонної служби Польщі Конрад Швед зазаначив, що спочатку перевірятимуться лише певні транспортні засоби: контроль буде вибірковим і стосуватиметься насамперед автобусів, мікроавтобусів та легкових автомобілів із великою кількістю пасажирів, а також транспорту з тонованим склом. Вантажівки не перевірятимуться.

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк у відеозверненні заявив, що посилення контролю на кордонах Польщі досі не призвело до жодних інцидентів.

Хоча шлагбаумів чи огорож Варшава обіцяла не виставляти, перед контрольними пунктами облаштовують звуження проїжджої частини або встановлюватимуть знаки для уповільнення руху. Під час перевірки транспортного засобу перевірятимуться документи водія та пасажирів, а також багажник. Усім, хто перетинатиме кордон, необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Водночас, самі правила в'їзду до Польщі не змінюються, однак ймовірно, доведеться рахуватися з додатковим часом очікування.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, анонсуючи запровадження прикордонного контролю тиждень тому, заявив, що попереджав про це німецьку владу ще в березні. Він зазначив, що «терпіння Польщі вичерпано», і односторонні заходи німецької сторони щодо контролю на кордоні призвели до напруги та створили «відчуття асиметрії» у Варшави. Метою запровадженого контролю є «ефективно зупинити необґрунтовані повернення мігрантів з Німеччини».

Аналітики вказують, що дії Дональда Туска по обмеженню свободи пересування всередині ЄС (одне з найважливіших досягнень європейської інтеграції), продиктовані насамперед внутрішньополітичними причинами. Міграційна політика домінувала у нещодавній президентській кампанії. Обраний президент Польщі Кароль Навроцький, який обійме посаду 6 серпня 2025 року, підтримав націоналістично налаштованого активіста Роберта Бакевича, який започаткував «групу дружинників» для «захисту» кордону від «культурно чужих» мігрантів.

Лідер опозиційної партії «Право та справедливість» (ПіС) Ярослав Качинський також додав масла у вогонь, заявивши, що «німці регулярно переправляють нелегальних мігрантів на наш бік. Держава усунулася від справ. Хаос і безкарність зростають з кожним днем».

Оглядачі розглядають ситуацію на кордоні з ФРН як своєрідне випробування для прем'єр-міністра Дональда Туска. Вони попереджають, що якщо уряд не відновить контроль над кордоном і не дасть полякам почуття безпеки, то це стане політичною зброєю для опозиції.

Експерти також критикують рішення Туска, вважаючи прикордонний контроль необґрунтованим, оскільки «цифри (ред. – мігрантів) нікчемні». Однак Туск залишив собі можливість для маневру: якщо Берлін не продовжить термін дії контролю на своїх кордонах, який закінчується у вересні, Варшава відреагує «симетрично».

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його країна відновить прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою, щоб посилити боротьбу з нелегальною міграцією.