Помітили чоловічі риси обличчя. Прикордонники спіймали ухилянта в сукні

Мандрівник зізнався, що мав намір незаконно потрапити на територію Молдови, а «нарядився» в жіноче, щоб не привертати зайвої уваги

Надвечір 6 травня один із нарядів відділу «Кельменці» Чернівецького прикордонного загону затримав порушника, який прямував до кордону в незвичному образі. Як передає «Главком», про це повідомляє Чернівецький прикордонний загін ДПСУ.

«Довговолоса особа в жіночому вбранні пішки прямувала в бік Молдови. Наблизившись, прикордонники помітили в неї чоловічі риси обличчя, зокрема й щетину», – йдеться у повідомленні.

Під час спілкування і перевірки документів охоронці кордону з’ясували, що насправді особа є 26-річним жителем Львівської області. Мандрівник зізнався, що мав намір незаконно, поза пунктом пропуску, потрапити на територію Молдови, а «нарядився» в жіноче, щоб не привертати зайвої уваги.

фото: Чернівецький прикордонний загін ДПСУ

Стосовно затриманого складено матеріали адміністративного провадження за порушення прикордонного режиму і спробу незаконного перетинання державного кордону.

Нагадаємо, у Закарпатській області прикордонники врятували двох чоловіків, які вісім діб блукали в горах, намагаючись незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначили у ДПСУ, 28-річний житель Шепетівки (Хмельницька область) та 30-річний мешканець села Новоселівка (Запорізька область) зізналися, що планували незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Щоб уникнути перевірок на контрольних постах, свій «маршрут» вони розпочали з села Ворохта.

До слова, у пункті пропуску «Мамалига» на виїзд з України прикордонники викрили чоловіка, який намагався незаконно виїхати з країни, сховавшись у цистерні з олією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначили в ДПСУ, керував вантажним автомобілем з цистерною громадянин Молдови. У товаро-супровідних документах був зазначений вантаж – рослинна олія.