Як ухилянти уникають в’язниці: деталі судових рішень

Суди все частіше звільняють від кримінальної відповідальності військовозобов’язаних, які ухилися, бо у них «змінилися обставини»…

За інформацією Державної судової адміністрації, з початку великої війни різко зросла кількість кримінальних справ за ухилення від мобілізації. Зокрема, у 2022 році на розгляді судів було 444 кримінальні справи за статтею 336 Кримінального кодексу, 2023 року – 2021 справа, 2024 року – 2694 справи. Відповідно зростала і кількість вироків: якщо у 2022 році Феміда засудила 186 військовозобов’язаних, то у 2023 році цей показник сягнув 930. А ось вже 2024 рік реальне покарання за ухилення від мобілізації отримали 618 осіб. Про це йдеться у статті «Главкома» «Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми».

При цьому «Главком» помітив цікаву тенденцію. Як виявилося, суди все частіше звільняють від кримінальної відповідальності ухилянтів – людей, які відмовилися від «бойових» повісток. Наприклад, у 2022 році Феміда закрила справи стосовно 19 осіб за статтею 336 Кримінального кодексу. А торік уже 138 військовозобов’язаних уникнули ув’язнення.

«Чарівною паличкою» для порушників закону є стаття 48 Кримінального кодексу «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки».

Кілька прикладів. 44-річний підприємець із Ромнів Сумської області Петро С. отримав тавро «ухилянта» наступного дня, коли без поважних причин не прибув на відправку до військової частини. Це було у жовтні 2024 року. Місцева поліція завела на нього кримінальне провадження і оголосила у розшук. Перед тим чоловік без проблем пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК), яка визнала придатним до служби.

У матеріалах справи є згадка про те, що раніше Петро мав судимість; його навіть було знято з військового обліку... Як з’ясував суд, це не було перешкодою для мобілізації тому що, «на момент вручення мобілізаційного розпорядження він підлягав поновленню на військовий облік».

У середині березня 2025 року суд звільнив підприємця від кримінальної відповідальності «у зв’язку зі зміною обстановки»: Петро мобілізувався до Збройних сил.

За два з половиною роки керівник фермерського господарства «Житниця» з Хмельницької області, офіцер запасу (звання «молодший лейтенант») Олег В. «заробив» два вироки за ухилення від мобілізації (один із них апеляція скасувала, покарання, яке залишилося чинним – три роки тюрми). ВЛК визнала обвинуваченого обмежено придатним до військової служби і непридатним у десантно-штурмових військах, морській піхоті; службі на плавскладах і спецспорудах. До того ж співробітники ТЦК роз’яснили фермеру, що він служитиме на посадах у тилових частинах.

На початку березня 2025-го, коли справа зайшла в апеляційний суд, агробізнесмен вирішив мобілізуватися. Цей факт став підставою для скасування вироку.

«На переконання колегії суддів, та обставина, що Олег В., який обвинувачується в умисному ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, набув статусу військового службовця під час мобілізації, проходить військову службу, свідчить про те, що внаслідок зміни обстановки він перестав бути суспільно небезпечною особою. Отже, доцільність застосування до особи заходів кримінально-правового впливу відсутня», – сказано в ухвалі апеляційного суду.

Також пішли воювати інші колишні ухилянти:

тракторист з Вінниччини Василь Т. – апеляція скасувала вирок (три роки позбавлення волі);

тракторист з Миколаївської області Олександр К. – на момент закриття справи за «зміною обстановки» був поранений (діагноз «вибухова травма»);

стоматолог із Житомирщини Андрій В. – служить у медичній роті;

мешканець Львівщини Михайло К. – апеляція скасувала вирок; обвинувачений, який у суді зізнався, що боїться загинути, переборов страх і зараз воює;

мешканець Полтавщини Євгеній Г. – став оператором розвідувальної роти;

мешканець Львівщини Євген Б. – через «Резерв +» добровільно зареєструвався на посаду планшетиста Повітряних сил. У суді

прокурор виступила проти застосування статті «зміна обстановки», оскільки злочин було вчинено восени 2023-го, а мобілізувався обвинувачений лише 2025 року. Однак Феміда не взяла до уваги цих аргументів і звільнила рекрута від кримінальної відповідальності;

юрист агрофірми з Хмельниччини Валерій В. – добровільно вступив до лав ЗСУ після того, як «переосмислив свою поведінку та повністю визнав свою вину».

Нагадаємо, що четвертий рік в Україні триває загальна мобілізація до війська. За оцінками президента Володимира Зеленського і головнокомандувача Олександра Сирського, щомісячна потреба у поповненні ЗСУ свіжими рекрутами складає близько 30 тис. осіб.

Крім цього, в Україні за відмову воювати передбачена кримінальна відповідальність (стаття 336 Кримінального кодексу) – від трьох до п’яти років в’язниці.