Депортованих із РФ українців утримують у підвалі біля кордону з Грузією – ЗМІ

Українців тижнями тримають у підвалі без їжі та води на КПП «Верхній Ларс»

Серед утримуваних переважно колишні в'язні, яких вивезли з тимчасово окупованих територій України

Щонайменше 45 громадян України, яких Росія депортувала, вже кілька діб утримують у підвалі на прикордонному пункті «Верхній Ларс», що на кордоні з Грузією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал Astra.

Серед утримуваних переважно колишні в'язні, яких вивезли з тимчасово окупованих територій України. Водночас є й цивільні особи, включно з людьми з інвалідністю, ВІЛ-позитивними та хворими на туберкульоз.

За словами джерел, затриманих не забезпечують харчуванням і не надають медичної допомоги. Стан багатьох із них погіршується, одну людину вже госпіталізували.

Один з утримуваних розповів, що у його групі прибули вісім осіб, зокрема, хворі та люди з інвалідністю. «Нас тримають у підвалі без елементарних умов: немає душу, туалету, не годують. Волонтери привозять гуманітарну допомогу, але її вистачає лише на кілька днів, і то не всім», – повідомив він.

За його словами, приміщення сире, з краплями води на стелі, дихати важко. Людей не випускають надвір, усі курять у підвалі. Спати доводиться по черзі – лише по 4 години, частина перебуває просто на підлозі.

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Умови, у яких доводиться жити українцям фото: Astra

Раніше ми писали, що на тимчасово окупованих територіях України розпочався сезон примусової здачі зерна в російські резерви. За даними Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони, росіяни створили так званих зернових операторів, через яких українські аграрії вимушені продавати пшеницю до РФ за значно заниженими цінами, пише «Главком».

Українських фермерів змушують продавати тонну пшениці за 7-8 тис. рублів ($80-90). Це майже вдвічі менше від цін на російському ринку ($150-220 за тонну) і набагато дешевше, ніж ціни в Україні ($230-260 за тонну).

Нагадаємо, українські аграрії за прогнозами можуть втратити 10% від потенційного врожаю та вийти на торішні показники – 73-74 млн тонн зернових та олійних культур. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів гендиректор «Української аграрної конфедерації» Павло Коваль.

За словами експерта, погодна ситуація восени під час посіву озимини була непростою, що вплинуло на структуру посівів: було посіяно менше озимого ячменю та пшениці. Коваль каже, що аграрії звикли, що від заморозків можуть постраждати ранні фрукти, однак ніхто не очікував таких пізніх морозів.