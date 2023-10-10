Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Карпатах вдарили перші морози (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Карпатах вдарили перші морози (фото)
У Карпатах температура повітря опустилася до -5°
фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

На вершині гори Піп Іван Чорногірський обмежена видимість та туман

На горі Піп Іван у Карпатах температура повітря опустилася до -5°. На вершині – обмежена видимість та туман. Про це повідомили на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

«Станом на 9:00 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський – туман, видимість обмежена, швидкість вітру до 4 м/с. Температура повітря – 5° морозу», – йдеться у дописі.

На горі Піп Іван у Карпатах температура повітря опустилася до -5°
На горі Піп Іван у Карпатах температура повітря опустилася до -5°
фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Вчора, 9 жовтня, температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський опустилася до -6°.

Надзвичайники просять туристів врахувати погодні умови при плануванні подорожей.

Нагадаємо, 10 жовтня, у деяких регіонах України прогнозують сильні заморозки вночі.

До слова, у неділю, 8 жовтня, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія «Білий слон», уже випав перший сніг.

Теги: Карпати (гори) погода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

4 жовтня відзначається День ветеринарної служби в Україні
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 жовтня, 00:47
Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців
Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців
3 жовтня, 12:02
Чи впливає погода на використання танків Abrams: роз’яснення ЗСУ
Чи впливає погода на використання танків Abrams: роз’яснення ЗСУ
27 вересня, 21:41
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 04:37
Вихідні в Україні будуть сонячними й теплими
Синоптикиня розповіла, якою буде погода на вихідні
22 вересня, 14:51
Подекуди температура повітря сягатиме до 30 градусів
В Україні триватиме бабине літо: прогноз синоптика
20 вересня, 13:36
Вдень температура буде досить теплою
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
20 вересня, 04:55
Початок осені радує українців теплою погодою
Бабине літо. Синоптики порадували прогнозом на понеділок
17 вересня, 09:56
На вихідних термометр покаже від 20 до 25 градусів
Якими будуть вихідні? Прогноз синоптиків
15 вересня, 15:43

Суспільство

ЗСУ розповіли, чи може Росія виснажити українську ППО
ЗСУ розповіли, чи може Росія виснажити українську ППО
Партизани показали ще один аеродром окупантів в Криму
Партизани показали ще один аеродром окупантів в Криму
У Карпатах вдарили перші морози (фото)
У Карпатах вдарили перші морози (фото)
У трьох областях України було відчутно землетрус: деталі від сейсмологів
У трьох областях України було відчутно землетрус: деталі від сейсмологів
Тримав у руках футболку батька і плакав. Історія брата і сестри з Грози, чиїх рідних вбила Росія
Тримав у руках футболку батька і плакав. Історія брата і сестри з Грози, чиїх рідних вбила Росія
Повернувся з-за кордону, щоб боронити Батьківщину. Згадаймо Володимира Табака
Повернувся з-за кордону, щоб боронити Батьківщину. Згадаймо Володимира Табака

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Росія стягує до лінії фронту рідкісні «Гради»
41K
ТЦК роз’яснив, яка користь від ухилянтів на фронті
36K
Лавров звинуватив Україну в постачанні зброї бойовикам ХАМАС
18K
Росіяни готуються до «великого наступу на Сході»
18K
Заборона Московської церкви. СБУ пропонує депутатам надійне рішення (документ)
6720
Війну ХАМАСу з Ізраїлем спровокували Росія та Іран

Новини

Нічна атака «Шахедів» і майже 40 боїв: свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:13
Заморозки та місцями дощі: прогноз погоди на 10 жовтня
Сьогодні, 05:54
10 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
Глава Аудиторської служби: Перевірки не перешкоджають роботі оборонних підприємств
Вчора, 14:48
КБ «ЛУЧ» просить уряд підтримати оборонно-промисловий комплекс України
Вчора, 12:52
Українські воїни відбили десятки ворожих атак на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:59

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту