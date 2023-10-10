У Карпатах вдарили перші морози (фото)
На вершині гори Піп Іван Чорногірський обмежена видимість та туман
На горі Піп Іван у Карпатах температура повітря опустилася до -5°. На вершині – обмежена видимість та туман. Про це повідомили на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
«Станом на 9:00 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський – туман, видимість обмежена, швидкість вітру до 4 м/с. Температура повітря – 5° морозу», – йдеться у дописі.
Вчора, 9 жовтня, температура повітря на горі Піп Іван Чорногірський опустилася до -6°.
Надзвичайники просять туристів врахувати погодні умови при плануванні подорожей.
Нагадаємо, 10 жовтня, у деяких регіонах України прогнозують сильні заморозки вночі.
До слова, у неділю, 8 жовтня, на горі Піп Іван, де розташована колишня обсерваторія «Білий слон», уже випав перший сніг.
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