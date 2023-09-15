Якими будуть вихідні? Прогноз синоптиків

16 та 17 вересня в Україні очікується переважно суха погода

Температура повітря цими вихідними підвищиться до комфортних значень. Тож ще є час погрітися. Такий прогноз на найближчі дні дала синоптикиня та ведуча погоди на «Еспресо TV» Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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«Холодний атмосферний фронт проходить Україною, йде з дощами та грозами. Завтра ми вже будемо в тиловій його частині, знову повертається антициклональне панування. Тому вихідними в Україні очікується переважно суха погода», – пише синоптикиня.

Прогноз погоди на вихідні

16 та 17 вересня температура повітря підвищиться до комфортних значень, загалом передбачається від +20 до +25 градусів, а на південному заході й до +28 градусів.

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У Києві в суботу та неділю дощів не буде.

Максимальна температура повітря в суботу ще набиратиме обертів. Очікується +22, +23 градуси.

У неділю протягом дня температура коливатиметься в межах +25, +26 градусів.

Що очікувати наступного тижня

Наступний тиждень в Україні буде весь теплий та сухий. Лише в середу, на один день, можуть бути дощі та невеликі похолодання на заході й півночі.

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Погода у найближчі дні буде без спеки і без дошкульного холоду. Суха, переважно із сонцем і ранковими туманами – «на всі смаки», як зазначає синоптикиня.

«Навіть найбільшим ледацюгам є можливість доробити усі важливі справи на повітрі. Робимо красиве і корисне, як рання осінь, донатимо, дивимося щоранку у дзеркало – чи не забули чогось, що треба зробити і чи не соромно за те, що не варто було сказати чи зробити. Словом, працюємо над собою щоденно. Як атмосфера», – додала Наталія Діденко.