В Україні триватиме бабине літо: прогноз синоптика

До кінця тижня в Україні пануватиме сонячна й тепла погода

Після дощів найближчими днями в Україні очікується суха, сонячна та тепла погода. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Прогноз погоди на 21 вересня

Очікується, що завтра, 21-го вересня, знову повсюди переважатиме суха сонячна погода. Невеликі дощі можливі на Чернігівщині, Одещині та Вінниччині.

Вітер в Україні буде помірний – з південного сходу.

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Температура повітря коливатиметься в межах +22, +27 градусів.

Погода в Києві

У Києві в четвер дощів не очікується.

Наталія Діденко розповідає, що в столиці потепліє. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме близько +25 градусів.

Прогноз погоди до кінця тижня

Синоптикиня зазначає, що до кінця тижня в Україні буде сухо, сонячно і тепло. Подекуди навіть дуже тепло, адже температура сягатиме до +30 градусів.

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Лише в неділю в західних областях пройдуть дощі, а температура знизиться до +20, +23 градусів.