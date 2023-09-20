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В Україні триватиме бабине літо: прогноз синоптика

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Україні триватиме бабине літо: прогноз синоптика
Подекуди температура повітря сягатиме до 30 градусів
фото з відкритих джерел

До кінця тижня в Україні пануватиме сонячна й тепла погода

Після дощів найближчими днями в Україні очікується суха, сонячна та тепла погода. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Прогноз погоди на 21 вересня

Очікується, що завтра, 21-го вересня, знову повсюди переважатиме суха сонячна погода. Невеликі дощі можливі на Чернігівщині, Одещині та Вінниччині.

Вітер в Україні буде помірний – з південного сходу.

Температура повітря коливатиметься в межах +22, +27 градусів.

Погода в Києві

У Києві в четвер дощів не очікується.

Наталія Діденко розповідає, що в столиці потепліє. Протягом дня максимальна температура повітря становитиме близько +25 градусів.

Прогноз погоди до кінця тижня

Синоптикиня зазначає, що до кінця тижня в Україні буде сухо, сонячно і тепло. Подекуди навіть дуже тепло, адже температура сягатиме до +30 градусів.

Лише в неділю в західних областях пройдуть дощі, а температура знизиться до +20, +23 градусів.

Теги: прогноз погоди повітря погода

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