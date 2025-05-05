Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія атакувала Одесу безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія атакувала Одесу безпілотниками
В Одесі чули вибухи
фото з відкритих джерел

У місті пролунала серія вибухів

Сьогодні, 5 травня, Росія атакували Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

У понеділок Росія в черговий раз запустила на Одесу безпілотники. За інформацією Труханова, у місті пролунав не один вибух. Особливо небезпечно було у Київському, Пересипському районі, у центрі, також мер писав про Фонтан та Аркадію.

Наразі в Одесі та області не оголошено сигнал повітряної тривоги, небезпека миннула. Інформації щодо постраждалих та руйнувань внаслідок сьогоднішгої атаки – немає. 

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок. Кадри руйнувань публікують місцеві пабліки, передає «Главком».

Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер зазначив, що у місті є багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема, житлових будинків. У деяких місцях спалахнули пожежі. Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що вибухи почались о 23:30 та станом на 00:28 у місті пролунало понад 12 потужних вибухів. Ворожі «шахеди» атакують місто з моря.

За повідомленням місцевих пабліків, у місті почались пожежі у декількох місцях. Над Одесою здіймаються величезні стовпи диму. 

До слова, увечері 29 квітня російські війська обстріляли Дніпро. Місто перебувало під атакою ударних дронів. 

Ворог здійснив масовану атаку дронами. Відомо про щонайменше пʼять понівечених приватних будинків. 

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину. Також відомо, що російська атака забрала життя однієї людини.

Теги: вибух Одеса Геннадій Труханов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Росія атакувала Одесу безпілотниками
Росія атакувала Одесу безпілотниками
Лінія фронту станом на 5 травня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 травня 2025. Зведення Генштабу
На Полтавщині на уроці фізкультури помер школяр
На Полтавщині на уроці фізкультури помер школяр
Влада Сумщини закликала мешканців двох населених пунктів терміново евакуюватися
Влада Сумщини закликала мешканців двох населених пунктів терміново евакуюватися
На Черкащині жінка виявила отруйну змію, не типову для регіону
На Черкащині жінка виявила отруйну змію, не типову для регіону
Російська влада у Севастополі знову скасувала парад на 9 травня
Російська влада у Севастополі знову скасувала парад на 9 травня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 травня 2025
77K
Дідусь та батько виявилися мільйонерами... Голова лікарської комісії пояснила в декларації, звідки в неї стільки грошей
46K
Начальник ТЦК, який обіцяв не пускати сина воювати, поїхав на передову
28K
Раїса Богатирьова вимагає від держави більшу пенсію: стало відомо, скільки соратниця Януковича отримує зараз
28K
Чому Путін не погоджується на компроміс: пояснення ISW

Новини

Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Сьогодні, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Сьогодні, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua