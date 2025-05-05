Росія атакувала Одесу безпілотниками

У місті пролунала серія вибухів

Сьогодні, 5 травня, Росія атакували Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

У понеділок Росія в черговий раз запустила на Одесу безпілотники. За інформацією Труханова, у місті пролунав не один вибух. Особливо небезпечно було у Київському, Пересипському районі, у центрі, також мер писав про Фонтан та Аркадію.

Наразі в Одесі та області не оголошено сигнал повітряної тривоги, небезпека миннула. Інформації щодо постраждалих та руйнувань внаслідок сьогоднішгої атаки – немає.

Нагадаємо, у ніч проти 1 травня ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. Один з БпЛА влучив у багатоповерховий будинок. Кадри руйнувань публікують місцеві пабліки, передає «Главком».

Очільник Одеської ОДА Олег Кіпер зазначив, що у місті є багато пошкоджень цивільної інфраструктури, зокрема, житлових будинків. У деяких місцях спалахнули пожежі. Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що вибухи почались о 23:30 та станом на 00:28 у місті пролунало понад 12 потужних вибухів. Ворожі «шахеди» атакують місто з моря.

За повідомленням місцевих пабліків, у місті почались пожежі у декількох місцях. Над Одесою здіймаються величезні стовпи диму.

До слова, увечері 29 квітня російські війська обстріляли Дніпро. Місто перебувало під атакою ударних дронів.

Ворог здійснив масовану атаку дронами. Відомо про щонайменше пʼять понівечених приватних будинків.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу було травмовано одну людину. Також відомо, що російська атака забрала життя однієї людини.