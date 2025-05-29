На Харківщині військовий ТЦК втратив кисть через вибух невідомого предмета

Воїна перевили з бойової бригади на службу в ТЦК за станом здоров'я

Військовослужбовець одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Харківщини дістав важку травму після вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Харківського ТЦК.

Лікарі були вимушені ампутувати потерпілому кисть. Зараз життю військового нічого не загрожує, він перебуває під наглядом медиків. Зазначається, що воїна перевили з бойової бригади на службу в ТЦК за станом здоров'я.

Правоохоронці зʼясовують причини та обставини події. Розпочато розслідування та відкрито кримінальне провадження.

Як відомо, Сухопутні війська Збройних сил України застерегли громадян про серйозні наслідки за навмисне перешкоджання діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Останнім часом у мережі значно зросла кількість відео, що фіксують такі дії, а деякі особи відкрито заохочують до них.

Нагадаємо, у Кременчуці група з семи осіб напала на двох представників ТЦК, застосувавши перцевий балончик та травматичний пістолет. Раніше у місті Новий Розділ на Львівщині невідомі особи побили військовослужбовця Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі потерпілий перебуває у медичному закладі.

Як повідомлялося, у Вінниці спалахнула будівля територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Причиною займання стало коротке замикання електромережі. Загоряння виникло о 7:30, а вже о 8:10 її загасили рятувальники. Площа загоряння становила 6 кв.м.

До слова, Сумський обласний ТЦК та СП закликав молодь підписувати контракт «18-24», порівнявши військову службу у ЗСУ з грою Minecraft.