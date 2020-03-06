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    ФСБ затримала українця в окупованому Криму

    • Розсилка
    ФСБ затримала українця в окупованому Криму
    Ілюстративне фото

    Поки що коментарів затриманих і їхніх адвокатів немає

    Федеральна служба безпеки РФ заявляє про затримання в окупованому Криму громадян України і Росії, які нібито знаходяться в російському федеральному розшуку. Обидва затримані прямували до Криму з материкової України, повідомляють Крим.Реалії.

    «У ході здійснення прикордонного контролю затримано громадянина України 1983 року народження, який прямував з Києва до Феодосії. Під час перевірки документів прикордонникам стало відомо, що його особистістю зацікавлені російські органи внутрішніх справ Керчі», - йдеться у повідомленні кримських ЗМІ, які посилаються на пресслужбу так званого прикордонного управління ФСБ Росії по Криму.

    Стверджується, що раніше 36-річний громадянин України скоїв крадіжку в одному з місцевих магазинів і на момент чергового відвідання Криму був оголошений в розшук. За фактом крадіжки російські слідчі порушили кримінальну справу за статтею 158 КК Росії - крадіжка.

    Другий затриманий - громадянин Росії 1993 року народження, прямував з Чернігова до Керчі.

    «Прикордонники встановили, що відносно нього кримськими правоохоронними органами порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 228 КК Росії - незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені у великих розмірах», - пише Крим.Реалії.

    Повідомляється, що «після додаткової перевірки і складання необхідних документів обидва громадянина передані співробітникам МВС для здійснення подальших процесуальних дій».

    Поки що коментарів затриманих і їхніх адвокатів немає.

    прикордонники Крим МВС ФСБ українці розшук перевезення
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