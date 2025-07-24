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У Львові знайдено капсулу часу під час демонтажу Пагорба Слави

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Львові знайдено капсулу часу під час демонтажу Пагорба Слави
На трьох сторінках знайденого в капсулі листа був опис бойового шляху радянського військового
фото: Львівська міська рада

Капсулу знайшли в одній з братських могил.

Працівники меморіально-пошукового центру «Доля» знайшли капсулу часу під час ексгумації радянських поховань на колишньому Пагорбі Слави на вулиці Пасічній у Львові. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Капсулу відкрили у музеї «Територія терору», передає «Главком». Всередині ємності була скляна пляшка з нагородним листом льотчика та героя Радянського Союзу Михайла Лиховида.

На трьох сторінках знайденого в капсулі листа був опис бойового шляху радянського військового. Документ, датований 1963 роком, буде досліджуватися науковцями, після чого його виставлять у «Території терору».

Керівник ЛКП «Личаківський цвинтар» Павло Богайчик зазначив, що капсулу знайшли в одній з братських могил.

Керівник центру «Доля» Святослав Шеремета розповів, що капсула була розташована під самим верхом третьої братської могили.

«Вже історики матимуть можливість опрацювати відкриті матеріали, почитати про життєвий шлях загиблого та обставини, при яких він загинув», – сказав Святослав Шеремета.

Капсула поповнить колекцію раніше демонтованих радянських скульптур та інших елементів, які зберігаються в «Території терору». Музей також зберігає ще одну капсулу часу, яку знайшли під час демонтажу Монумента бойової слави на вулиці Стрийській.

«Варто зауважити, що з 2023 року в нашому музеї також зберігаються демонтовані з цієї локації (Пагорба Слави) скульптури, а цього року нам передали елементи огорожі колишнього меморіалу, ще чекаємо на конструкцію «вічного вогню». Ми раді такій знахідці», – сказала Ольга Гончар.

Нагадаємо, у Німеччині місцеві жителі вирішили відремонтувати свій дім, який постраждав від сильної повені. Себастьян Юрцевен, розбираючи стіну, виявив цікаву знахідку – револьвер, безліч протигазів, портрет Гітлера, сотні листів і документів NSDAP (Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії) та інші артефакти.

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Теги: музей документи льотчик

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