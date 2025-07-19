На фронті загинув льотчик Костянтин Оборін

У 2014 році, ризикуючи власним життям, військовий вивіз із полону 29 українських бійців

Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець ЗСУ, ветеран війни в Афганістані, полковник Костянтин «Камікадзе» Оборін. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на доньку загиблого Поліну Оборіну та мера Одеси Геннадія Труханова.

Костянтину Оборіну було 63 роки. За життя він здійснив понад 4000 стрибків з парашутом, працював пілотом цивільної авіації, інструктором. Також заснував аероклуб «Одеса» в селі Набережне, де впроваджував програми реабілітації для ветеранів.

Із початку війни на Донбасі у 2014 році він активно допомагав українським військовим, а після повномасштабного вторгнення Росії став на захист України з воїнами 11-ї окремої бригади армійської авіації «Херсон».

Під час та після звільнення Херсонщини група «Камікадзе» відігравала «визначну роль і створила багато проблем для ворога», повідомив друг Костянтина Оборіна Михайло Колєснік.

«У 2014 році, ризикуючи власним життям, Костянтин вивіз із полону 29 українських військових. А у 2022 році, піднявшись у небо над Одесою, виконав останню волю свого учня – Героя України Владислава Бувалкіна – розвіяти його прах над рідним містом», – розповів Труханов.

У військовослужбовця залишилося семеро дітей.

За даними організації «Цивільний повітряний патруль», разом із Костянтином Оборіним, виконуючи бойові завдання з відбиття повітряних атак ворога та захисту неба, 18 липня загинув старший сержант Роман Куценко.

Нагадаємо, відбиваючи масований повітряний напад РФ, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко. «На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту», – повідомили Повітряні сили.

Як відомо, 12 квітня під час виконання бойового завдання на літаку F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

До слова, розслідування авіакатастрофи винищувача F-16 в Україні, яка сталася 26 серпня 2024 року та забрала життя пілота Олексія «Moonfish» Меся, триває.