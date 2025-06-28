Ексзаступника мера Харкова правоохоронці підозрюють у крадіжці грошей на фортифікації

Колишньому заступнику мера інкримінують створення і керівництво злочинною організацією

Правоохоронці затримали колишнього заступника міського голови Харкова, який організував схему розкрадання грошей на будівництві укріплень в регіоні. Разом із чотирма підрядниками, які входили у злочинну організацію, експосадовець привласнив понад п’ять млн грн. Як інформує «Главком», про це повідомили у пресслужбах Офісу генпрокурора та Нацполіції.

За даними правоохоронців, колишній заступник міського голови, імені якого не уточнюють, створив та керував злочинною організацією, яка привласнювала гроші, виділені на будівництво фортифікацій. В який період працював посадовець та тривала схема, в Офісі генпрокурора та поліції не уточнили.

Водночас «Українська правда» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомила, що йдеться про Андрія Руденка, який обіймав посаду заступника мера Харкова з питань житлово-комунального господарства з 2015 по 2024 рік.

Андрій Руденко фото з відкритих джерел

«Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами завищеними більше ніж на 30% від ринкових. Слідство встановило, що внаслідок злочинної діяльності групи державі завдано збитків в сумі 5,4 млн грн», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Під час обшуків у підозрюваних на території Харкова та області виявили бухгалтерські та фінансові документи, а також комп’ютерну техніку. Ексзаступнику мера Харкова повідомили про підозру за:

ч. 1 ст. 255 ККУ (створення та керівництво злочинною організацією),

ч. 3 та ч. 4 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 1 ст. 366 ККУ (службове підроблення).

Чотирьом виконавцям злочину також повідомили про підозри за цими статтями.

10 фото На весь екран



















У пресслужбі поліції повідомили, що підозри стосуються лише одного зафіксованого епізоду злочинної діяльності посадовців. Наразі триває розслідування. Офіс генпрокурора також подав клопотання до суду про обрання фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без застави.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України затримала в Одесі представника приватної компанії, який запропонував хабар інженеру оборонного підприємства за секретну технічну документацію щодо модернізації бортового обладнання бойових літаків ЗСУ.

Нагадаємо, російські спецслужби намагалися завербувати 15-річну школярку з Івано-Франківська. Під час проведення оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити саморобний вибуховий пристрій, «підсилити» його гайками та заховати у термос.