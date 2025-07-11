Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 12-13 липня

У театрі оперети 13 липня буде концерт до закриття 90-го сезону

Цими вихідними, 12-13 липня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва триває виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування». У будинку-музеї М. Заньковецької відбудеться презентація виставки «Від професіоналізму – до мрії» самодіяльної київської художниці Наталії Власенко. У театрі оперети 13 липня буде концерт, присвячений закриттю 90-го сезону.

До вашої уваги перелік подій, які відбудуться у Києві 12-13 липня:

Зміст

Музеї

12 липня – лекція «Холодна революція: морозиво у гастрономічній культурі ранньомодерної Європи». Лекторка – Стефанія Демчук;

13 липня – презентація книги «Сухі конфітюри способом київським»;

13 липня – майстер-клас «Створюємо колаж «На колір і смак»;

до 20 липня – відкриття виставки «На фестини до Києва»;

до 20 липня – виставка «Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції 4:0»;

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

до 30 серпня – виставка «Тіні старого Києва»;

до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;

протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Виставка «Тіні старого Києва»

Виставка «Тіні старого Києва» відкриває місто, якого сучасні кияни вже не впізнають, але тіні якого назавжди залишаться у пам’яті поколінь і житимуть у творах мистецтва. Це затишні київські дворики, заплетені виноградом, бруковані вулиці середмістя, гасові міські ліхтарі, що нагадують про минуле, ще незабудовані краєвиди Києва та дніпровських схилів.

Експозиція поєднує живопис і графіку таких видатних українських митців як Василь Кричевський, Сергій Шишко, Людмила Морозова, Григорій Світлицький, Федір Коновалюк та інших – митців, які сформували багатовимірне бачення архітектурної еволюції міста. У відвідувачів буде можливість не лише помилуватись містом на роботах художників, а й порівняти конкретні локації у минулому та зараз, скориставшись спеціальним QR-кодом.

Коли: 12-13 липня, 12:00-19:00

Місце проведення: МВЦ Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7, 4-й поверх.

до 30 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

12 липня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

13 липня – «Та тут же жив Грушевський!» – прогулянка садибою на Паньківській, 9 з відвідуванням виставки «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9».

12 липня – 28 вересня – історико-мистецький виставковий проєкт «Українки» (до 100-річчя Союзу українок Америки);

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

до 31 липня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 липня – виставка «Українські обличчя зони».

12 липня – квест «Слідами давньої людини».

до 20 липня – виставка творів київських митців «Образи Києва»;

до 22 липня – виставка «Тіні класики: мистецтво крізь алгоритми. Від Шолом-Алейхема до нейромережі. Частина ІІ».

до 31 липня – виставка Tempo Primo.

до 12 липня – виставка Таїсії Баго.

12 липня – презентація «Таємниці кольорового скла». Про художнє скло італійських майстрів;

13 липня – концерт хору «Просвіта» «Ти несеш, столиця давня, мак червоний у руці».

до 14 липня – виставка скульптури та дизайнерських робіт Влада Ендурова.

13 липня – кураторська екскурсія виставкою «Саїнська зозулька. Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ – ХХ століть»;

до 20 липня – виставка «Подільський пересмішник». Твори Івана Тарасовича Гончара з колекції НМДМУ;

до 27 липня – виставка текстильної скульптури Ольги Радіонової;

до 31 липня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України;

до 3 серпня – виставка «Саїнська зозулька». Орнаментальні мотиви української вишитої сорочки ХІХ–ХХ ст.». Із колекції НМДМУ;

до 31 серпня – виставка «Живопис і графіка другої пол. ХХ–ХХІ ст. Нові надходження». Із колекції НМДМУ.

12 липня – майстер-клас з гончарства з майстринею Софією Вербицькою «Виготовлення репліки каганця 18 ст.» з виставки «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле»;

протягом липня – спільний виставковий проєкт Музею гетьманства та Комунального закладу «Центр консервації археологічних предметів» «Пам’ятки Подолу – подорож у минуле».

12-19 липня – виставка художнього змагання Art Fine Nation «Намалюй мені вірш» на поезію Ліни Костенко;

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

до 31 серпня – дослідницько-реконструкторський виставковий проєкт «Окупована спадщина» (реконструкція традиційного одягу окупованих областей України);

до 3 серпня – виставка «Іканича: Маріупольська писанка»;

до 31 серпня – онлайн-виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна.

упродовж місяця – виставка художніх робіт «Казки на ніч» Танаки Павлової;

упродовж місяця – виставка «Пилип Орлик – шлях гетьмана»;

продовження виставки українських стародруків та ікон XVII–XVIII ст.;

продовження виставки «Митець національного сумління й бунту», до 95-річчя від дня народження Ліни Костенко;

упродовж місяця – виставка «Дух Шевченка нас гартує», присвячена 210-м роковинам від дня народження Тараса Шевченка та всім, хто захищає Україну від російської агресії.

12-21 липня – до Дня українських миротворців проєкт «Там, де ми – там мир і спокій» (із фондів музею);

до 14 липня – до Дня Конституції України фотовиставка «Конституція України – оберіг державності».

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

12 липня – мелодрама «П’янке одкровення»;

13 липня – мелодрама «Квіти на Оскар».

12 липня – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні» (лектор В. Осипець);

12 липня – тематична екскурсія М. Захаркіна «Тревел-блог Лесі Українки»;

13 липня – мандрівка за лаштунки «Сила сценічного слова корифеїв українського театру». Веде К. Антонова-Колесник;

13 липня – лекція з чаюванням «Балагули – байкери ХІХ століття або Нонконформістські студентські культури на шляху до Старої Громади». Лектор Л. Ольховська;

13 липня – тематична екскурсія з чаюванням «Секрети театру корифеїв». Веде І. Федько;

щосуботи – інтерактивна екскурсія «Жіночі обличчя Українського Парнасу»;

на замовлення – екскурсія англійською мовою «Welcome to Starytskyi House».

до 13 липня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;

до 29 липня – виставка «Київ. Ритми»;

до 10 серпня – виставка «БЖ-АРТ: на правах спільноти»;

до 30 листопада – початок музейного проєкту «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

до 31 липня – оглядові екскурсії музеєм.

«Свято українського хліба»

У неділю, 13 липня, Національний музей народної архітектури та побуту України запрошує киян і гостей столиці на Свято українського хліба – масштабну подію, присвячену хліборобським традиціям, культурі праці на землі та родинним цінностям.

Цьогорічне свято покликане не лише відтворити давні звичаї, а й занурити гостей у живу традицію українського села – показати, як хліб народжується з праці людських рук, з любові до рідної землі.

Ви зможете особисто пройти весь шлях хлібороба – від жнив до запашного, свіжого хліба на столі: побачити реконструкцію обрядів «зажинки» та «обжинки»; зібрати пшеницю, змолотити снопи й перемолоти зерно на ручних жорнах; скуштувати ще теплий, духмяний хліб; разом із дітьми дізнатися, звідки береться хліб насущний.

до 14 вересня – виставка «Бентежні роки. Митці з України в École de Paris»;

до 14 вересня – «7 – це «Мистецтво»: бібліотека Музею Ханенків»;

щосуботи – скетчинг у дворику Музею Ханенків;

щонеділі – кураторська екскурсія виставкою «Мій музей»;

щосуботи та щонеділі – екскурсія Музеєм Ханенків від Олександра Жука.

Театри

Дитячий простір «У світі казок»:

12 липня – вистава «Про вередливу гусеницю та закоханого черв’яка», романтична комедія;

13 липня – вистава «Каракулі Каракуля», лірична фантазія.

Вистава «Дамський кравець»

У Театрі драми ім. Лесі Українки пройде постановка вистави «Дамський кравець» за п'єсою Жоржа Фейдо у Києві. Глядача чекає справжня французька комедія – іронічна, пікантна і завзята. Вистава про те, як швидкоплинна безневинна брехня наростає подібно до снігової грудки. І ось уже кінця і краю павутинню вимушених хитросплетінь не видно. Як виплутатися з власного брехні і зберегти статус-кво? Зіткнутися ніс до носа з цією дилемою належить головному герою п'єси.

Коли: 12 липня 17:00

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5 (м. «Театральна»)

13 липня – концерт до закриття 90-го сезону.

12 та 13 липня – водевіль-модерн «Пристрасті дому пана Г.-П.»;

12 та 13 липня – жарт на 1 дію «Шантрапа»;

13 липня – моновистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки». Закриття 37-го театрального сезону.

Вистава «Гуцулка Ксеня»

У Театрі українського фольклору «Берегиня» відбудеться прем’єра вистави «Гуцулка Ксеня» у Києві за мотивами відомої оперети Я. Барнича. Етнічний українець приїжджає з самої Америки до Карпат, аби знайти собі наречену. Адже лише одруження з українською дівчиною відкриє йому шлях до спадку у мільйон доларів! Але що важливіше: справжні почуття чи багатство?

Коли: 13 липня, 18:00

Місце проведення: Театр «Берегиня», вул І. Миколайчука 3Б.

Вистава «Еклери на мільйон»

У Театрі на Михайлівській відбудеться вистава «Еклери на мільйон». На глядачів чекає авантюрна комедія про гроші, щастя, та питання чи можна його купити. Герої цієї вистави переконані, що великі статки – чи не єдина умова стати щасливими. А отже, можна заплатити чималу суму за те, щоб дізнатися особливий секрет фінансового успіху в американського мільйонера. Але іноді все не те, чим здається, і поки аферисти мріють обіграти горе-бізнесменів до нитки, сюжет починає закручуватися з неймовірною швидкістю.

Коли: 12 липня, 17:00

Місце проведення: Театр на Михайлівській, вул. Михайлівська, 24Ж.

Фестиваль «Поетика»

Фестиваль «Поетика» об'єднає виступи відомих поетів та поетичні вистави з усієї України. У програмі фестивалю – виступи Дмитра Лазуткіна та Марини Пономаренко, а також поетичні вистави від театрів з Києва, Одеси, Чернівців та Луцька. Девіз цьогорічної «Поетики» – «Єднаємо поезію та театр».

Організаторами фестивалю є театральна спільнота DSP та асоціація «Український незалежний театр».

Коли: 12-13 липня

Місце проведення: Культурно-мистецький центр НаУКМА, Іллінська вулиця, 9.

Бібліотеки

12 липня – розмовний клуб «English Speaking Club».

12–25 липня – книжкова виставка до Дня Української Державності «Сила держави: єдність, свобода, майбутнє»;

протягом місяця – «Ігродень у молодіжній».

12–13 липня – виставка живопису Ольги Галагуз «Тепло натюрморту».

12-13 липня – оновлені виставки картин Олени Букатчук «Барви душі» та Олени Смаль «Велюрові мрії».

12-13 липня – виставка робіт народного та декоративного розпису «Доторкнись до краси...».

12-13 липня – виставка робіт «Хто сказав «мяу»?» Лариси Пуханової та виставка витинанок студентів Київського національного університету будівництва і архітектури «Архетипи».

13 липня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

12–13 липня – постійно діючі виставки (можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю):

етнографічний простір вишивки та побуту;

киргизький куточок «Кут ене босогосу»;

кімната-музей Д.М.Гнатюка;

виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»;

виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Концерти

Концерт Kozak System

На сцені Співочого поля Музею просто неба виступить гурт Kozak System. На відвідувачів чекає живий звук, драйв та українська музика, яку захочеться слухати знову і знову.

Коли: 13 липня, 17:00

Місце проведення: Національний музей народної архітектури та побуту України, вул. Академіка Тронька, 1.

Концерт Арсена Мірзояна

12 липня 2025 року у заміському комплексі відпочинку Sosnovel відбудеться концерт Арсена Мірзояна у Києві. Для Арсена Мірзояна у піснях завжди важлива справжність. Він розповідає про те, що було пережито, побачено на власні очі. Він не любить зайвих прикрас і співає так, як є. Як він відчуває. Можливо саме тому він один з найбажаніших гостей на позиціях наших військових. Арсен Мірзоян – людина, яка бере гітару та співає в окопі чи бліндажі.

Коли: 12 липня, 20:00

Місце проведення: Заміський комплекс відпочинку Sosnovel, вул. Київська 100, Воропаїв.

Концерт Максима Бородіна

Максим Бородін запрошує на свій перший великий сольний концерт просто неба у Києві. 13 липня на літній терасі Gulliver – незабутній вечір музики, емоцій і прем’єр.

Максим Бородін – голос, який неможливо сплутати. Він починав з вуличних виступів, а сьогодні його пісні «Якби не ти», «Скажи мені», «Чайка», «Без тебе», «Не відпускай», «Зозуленька» звучать на всю країну та підкорюють серця.

Уперше наживо просто неба – головні хіти та абсолютно нові пісні, які ви почуєте першими.

Коли: 13 липня, 19:00

Місце проведення: ТРЦ Гулівер тераса, Спортивна площа, 1a.

Стендапи

Імпровізаційне шоу «Королі крінжу»

У суботу у Києві відбудеться вечір сміливої української комедії від «Підпільного Стендапу». Це відмінна можливість посміятись і підтримати стан своєї менталки. Underground Standup Club – легендарне місце, в прекрасному закладі Porta D`oro Trattoria де коміки «Підпільного Стендапу» виступають регулярно.

Саме тут із 2016 року створюється елітарна українська стендап-комедія. Імпровізаційне шоу «Королі Крінжу» – це унікальне комедійно-імпровізаційне дійство, де найкращі представники найскладнішого жанру у гуморі подарують вам грандіозні враження.

Коли: 12 липня 16:00

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворотська, 15.

«Майже інтелектуальне шоу»

У неділю відбудеться зйомка «Майже Інтелектуального Шоу». Це класичний формат QI від «Підпільного стендапу»: тут коміки відповідають на інтелектуальні питання ведучого – правильно або смішно.

Ведучий – Свят Загайкевич. Засновник «Підпільного стендапу», амбасадор анекдоту про стоматологів, його виступи неможливо забути. Один із Королів Крінжу.

А боротимуться за звання найрозумнішого коміка на цей раз:

Настя Зухвала. Співведуча шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь». Мама Совіньйон та Маркіза (ака Бамбаса)

Сергій Степанисько. Магістр української філології. 8 років у стендап-комедії, тому і працює в IT. Лауреат Всеукраїнського конкурсу народного танцю у місті Сокаль 2006.

Євген Євсюков. Український стендап-комік, резидент Comedy Room Kyiv.

Куран Влад. Український стендап-комік, актор та телеведучий, який здобув популярність завдяки своїм виступам у гумористичному шоу «Ліга сміху».

Коли: 13 липня 18:00

Місце проведення: Зал «Театральний» готелю «Турист», вул. Раїси Окіпної 2.