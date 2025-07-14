Байден використовував автопідпис для важливих документів – NYT

Байден розповів, як він підписував рішення про помилування певних осіб

З грудня 2024 року по січень 2025 року за допомогою автопера було підписано 25 ордерів про помилування та пом'якшення покарання

Колишній президент США Джо Байден повідомив, що ухвалював кожне рішення, для юридичного оформлення якого потім використовувалося автоперо – це автоматична ручка, яка відтворює його підпис. Про це він повідомив в інтерв'ю The New York Times.

«Я ухвалював кожне рішення», – заявив Байден, пояснивши, що доручив співробітникам використовувати автоперо через великий обсяг документів. Експрезидент також зазначив, що використання автопера є законним інструментом, який використовували попередні президенти й сам Дональд Трамп.

З грудня 2024 року по січень 2025 року за допомогою автопера було підписано 25 ордерів про помилування та пом'якшення покарання, деякі з них охоплювали цілі групи засуджених, пише NYT.

Електронні листи, проаналізовані виданням, демонструють, що процес ухвалення рішень включав усні інструкції Байдена на нарадах, які потім документувалися та слугували основою підготовки указів з автопідписом. Секретар апарату Білого дому Стефані Фельдман контролювала застосування автопера, вимагаючи письмового підтвердження рішень президента.

Байден у разі групових помилувань стверджував загальні критерії, а не кожне ім'я індивідуально, зауважило NYT. Водночас в інтерв'ю політик сказав, що обговорював «кожну з відомих осіб» зі своїми помічниками.

В інтерв'ю Байден заявив, що він захистив помилуваних, а також членів своєї родини, щоб їм не довелося зазнати великих судових витрат у зв'язку з розслідуваннями Мін'юсту США.

«Всі знають, наскільки він (Трамп, – «Главком») мстивий, тому ми знали, що вони робитимуть те, що роблять зараз», – сказав Байден. Він також додав, що «свідомо ухвалив усі ці рішення».

На початку червня Трамп заявив, що співробітники Білого дому використали автоперо, щоб підписувати акти про помилування від імені Байдена. За словами Трампа, це робить документи недійсними, зокрема, коли йдеться про помилування членів родини та пом'якшення покарання 37 ув'язненим.

У тому ж місяці Мін'юст США розпочав перевірку: призначений адвокат Ед Мартін повинен з'ясувати, чи був Байден осудним і чи особисто підписував укази, чи це робили інші особи потай за допомогою автопера.

У січні Байден помилував низку осіб, включаючи генерала Марка Міллі та лікаря Ентоні Фаучі , а також членів комітету Палати представників, які розслідували штурм Капітолію.

Нагадаємо, колишній президент США Джо Байден мав президентські повноваження конфіскувати близько $5 млрд російських активів за кордоном та спрямувати ці кошти до України, але так і не зробив цього

До слова, колишні співробітники адміністрації Джо Байдена готуються свідчити про когнітивний стан колишнього президента США.