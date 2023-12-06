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У Миколаївському соборі вперше за майже 200 років відбулося богослужіння українською

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Миколаївському соборі вперше за майже 200 років відбулося богослужіння українською
5 грудня Верховний суд залишив чинним рішення про те, що УПЦ МП має передати собор у користування Кременецько-Почаївському заповіднику
фото: Facebook/Василь Ільчишин

6 грудня вперше за 191 рік у Миколаївському соборі пролунала молитва українською мовою

У Свято-Миколаївському соборі відбулася служба Православної церкви України. Про це повідомив виконувач обов'язків директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин.

За словами Ільчишина, вперше за 191 рік у Миколаївському соборі пролунала молитва українською мовою.

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У Свято-Миколаївському соборі відбулася служба Православної церкви України
фото: Facebook/Василь Ільчишин

«Саме сьогодні, 6 грудня 1832 року Миколаївський собор був анексований московитами, і саме сьогодні 6 грудня 2023 року проходить перше українське богослужіння до свята святого Миколая і звучить молитва за українських воїнів у День ЗСУ», – заявив Ільчишин.

12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про безоплатне користування УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору, 5 грудня Верховний суд залишив чинним рішення про те, що УПЦ МП має передати собор у користування Кременецько-Почаївському заповіднику.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України навідалися з обшуками у Почаївську лавру, що на Тернопільщині і яка належить УПЦ (МП). Обшуки проходили у межах кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

За даними слідства, представники Почаївської лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ. Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії.

Раніше ми повідомляли, що парафіянки Московської церкви в Україні у Почаївській лаврі переконували журналістку, що диктатор Росії Володимир Путін – це «їхній правитель», а ракети по Україні нібито «запускає Бог».

Теги: Московська церква в Україні релігія церква Тернопільщина

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