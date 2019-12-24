У Московському патріархаті озвучили формулу православного примирення в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Керуючий справами Московської церкви в Україні Антоній говорить, що людям, які порушили церковні правила треба покаятися і тоді Церква шукатиме механізм, як привести все до правильного результату

В УПЦ МП хочуть, щоб архієреї Помісної церкви прийшли і покаялись

Керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній в інтерв’ю «Главкому» розказав, яка, на його думку, може бути формула православного примирення в Україні.

«Вона всім зрозуміла. Розкол вирішується на основі покаяння. Тож, якщо люди порушили церковні правила, вони мають покаятися, об’єктивно оцінити свій вчинок. І вже потім Церква шукає механізм, інструментарій того, як привести це все до правильного результату», - наголосив він.

«Ми вважаємо, що такий процес, як зцілення розколу, має вирішуватися саме на базі канонів. Не можна починати з їх порушення, аби досягнути якогось завдання, що не є внутрішнім бажанням і необхідністю самої церкви», наголосив він.

«Всі говорили, що зі створенням нової структури, Помісної автокефальної церкви, українське православ’я об’єднається. Хто має здоровий глузд відразу зрозумів, що цього не відбудеться. Ми казали, що це тільки посилить розділення в самому українському православ’ї і це принесе дуже велику кризу світовому православ’ю. Просто тому, що ще з початку була обрана неправильна формула вирішення цього питання», - наполягає митрополит Московської церкви Антоній.

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року у Києві відбувся Об'єднавчий собор православних церков України. На ньому обрали очільника Помісної церкви, яким став митрополит Переяславський і Білоцерківський Української православної церкви Київського патріархату Епіфаній. 6 січня 2019 року у Константинополі він отримав Томос.

Як повідомлялося, Московська церква в Україні розірвала стосунки з церквами Греції та Олександрії слідом за РПЦ. Раніше церква Еллади та один з найстаріших патріархатів світу - Олександрійський - визнали автокефалію Православної церкви України.

До слова, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що УПЦ Московського патріархату у своїй назві таки повинна позначити свою приналежність до Російської церкви, оскільки у Москві розташований її центр впливу.

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