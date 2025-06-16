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Чи приїздив Портнов в Україну незадовго до вбивства? Коментар ДПСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи приїздив Портнов в Україну незадовго до вбивства? Коментар ДПСУ
Андрія Портнов вбив невідомий кілер поблизу іспанської школи, куди він привіз своїх дітей
фото з відкритих джерел

Невідомий застрелив Андрія Портнова вранці 21 травня

Державна прикордонна служба України відмовилася надати інформацію про те, чи перетинав кордон колишній заступник глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радник президента-втікача Андрій Портнов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свобода».

«Запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і стосується приватного життя особи, про яку запитується, її захист від неналежного поширення забезпечується Конституцією України, законами України «Про інформацію», «Про захист персональних даних», а тому може поширюватися лише за згодою особи або в інших, передбачених законом, випадках… Із метою дотримання посадовими особами Головного центру обробки спеціальної інформації вимог чинного законодавства при поширенні конфіденційної інформації, що містить персональні дані особи, повідомляємо, що у Головного центру обробки спеціальної інформації немає правових підстав для надання запитуваної інформації», – йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, колишнього заступника глави Адміністрації президента України Віктора Януковича, радника президента-втікача Андрія Портнова було застрелено в мадридському передмісті. Зазначається, що невідомий застрелив Андрія Портнова в середу вранці, 21 травня, біля воріт школи в Посуело. Прибувши на місце події, правоохоронці констатували смерть від травм, несумісних з життям, отриманих внаслідок кількох вогнепальних поранень. Зокрема, чотири постріли в область грудної клітки і ще один в голову.

Зокрема, колишній народний депутат-зрадник Олег Царьов розповів про значний вплив експолітика та юриста Андрія Портнова на судову систему України. За словами Царьова, гонорари за «вирішення питань» сягали до $10 млн. «Андрій призначав усіх суддів... Кваліфікаційна комісія була під ним і значна частина суддів в Україні була ним призначена. Це означає, що він міг зателефонувати, попросити, запропонувати» – заявив Царьов.

До слова, експолітик та юрист Андрій Портнов, якого вбили у Мадриді 21 травня, переміщував свої активи незадовго до смерті. Таким чином він хотів уникнути їхньої конфіскації. Журналістам вдалося з’ясувати, що незадовго до своєї загибелі він провів низку фінансових і майнових операцій.

Також з’явилася інформація, що Головне слідче управлінням Національної поліції України розслідує кримінальне провадження за фактом умисного вбивства Андрія Портнова (ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу) в Іспанії. Що стосується іспанських правоохоронців, то вони засекретили всі провадження у справі про вбивство колишнього топпосадовця України.

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Теги: Андрій Портнов Держприкордонслужба

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