Окупанти значно зменшили активність на Сумському напрямку: дані прикордонників

За словами речника Держприкордонслужби, на Сумському напрямку Сили оборони знищують загарбників десятками

Російські війська все ще намагаються за допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області й домогтися тактичного успіху. Втім, кількість їхніх штурмів зменшилася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Демченко каже, що мета ворога – розширити зону боїв. Сили оборони постійно знищують окупантів на Сумському напрямку десятками. «Спочатку, коли ворог почав застосовувати таку тактику, бачили, що він практично не зважає на власні втрати. Однак зараз, певно, через брак своєї живої сили, активність ворога на цьому напрямку значно знизилася», – розповів він.

За словами прикордонника, окупанти стали рідше використовувати квадроцикли та мототехніку. Це свідчить про ефективну протидію.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 175 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 99 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5852 обстріли, з них 67 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3081 дрон-камікадзе.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті за минулий тиждень, повідомивши про відсутність втрат позицій на Південно-слобідському напрямку та вирівнювання позицій на Сумщині.