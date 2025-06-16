Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти значно зменшили активність на Сумському напрямку: дані прикордонників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти значно зменшили активність на Сумському напрямку: дані прикордонників
Росіяни намагаються розширити зону боїв на Сумщині
скріншот з відео

За словами речника Держприкордонслужби, на Сумському напрямку Сили оборони знищують загарбників десятками

Російські війська все ще намагаються за допомогою малих штурмових груп пробратися на територію Сумської області й домогтися тактичного успіху. Втім, кількість їхніх штурмів зменшилася. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону. 

Демченко каже, що мета ворога – розширити зону боїв. Сили оборони постійно знищують окупантів на Сумському напрямку десятками. «Спочатку, коли ворог почав застосовувати таку тактику, бачили, що він практично не зважає на власні втрати. Однак зараз, певно, через брак своєї живої сили, активність ворога на цьому напрямку значно знизилася», – розповів він.

За словами прикордонника, окупанти стали рідше використовувати квадроцикли та мототехніку. Це свідчить про ефективну протидію.

Нагадаємо, за минулу добу відбулося 175 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 99 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5852 обстріли, з них 67 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3081 дрон-камікадзе.

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті за минулий тиждень, повідомивши про відсутність втрат позицій на Південно-слобідському напрямку та вирівнювання позицій на Сумщині.

Читайте також:

Теги: Сумщина Держприкордонслужба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами президента, українські воїни чинять опір російським військам
Сили оборони виштовхують окупантів із Сумщини – Зеленський
12 червня, 19:03
Митрополит Сумський і Охтирський заявив, що втручання в управління «іншої самостійної церкви» неминуче призведе до «смути»
Московська церква почала готуватися до окупації Сумщини (документ)
12 червня, 16:14
Триває 1197-ий день повномасштабної війни
Окупантам залишилось 23 км до Сум – DeepState
4 червня, 10:52
Унаслідок атаки на Сумщину спалахнули господарські будівлі, загинули сотні свійських тварин, знищено десятки тонн зерна
Загинули сотні тварин, знищено десятки тонн зерна: наслідки обстрілу Сумщини (фото)
31 травня, 11:52
Зловмиснику передавали хабарі через пошту
Обережний прикордонник «замовив» хабар поштою: чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення
30 травня, 05:27
Із 24 травня, частина території на Сумщині позначена як окупована росіянами
Росіянам вдалося закріпитися на Сумщині – DeepState
24 травня, 20:58
Командира військової частини відсторонено, проводиться службове розслідування
Росія вдарила по стрільбищу на Сумщині: є загиблі та поранені військові
21 травня, 08:30
Радіо каже, що ніколи не планував бути військовим
«Ніколи не бачив себе у війську». Пілот FPV-дрона щиро зізнався, чому змінив думку
17 травня, 07:20
Під час ракетного удару по Сумах у неділю, 13 квітня, загинув водій тролейбуса і більшість пасажирів
Росія вдарила по громадському транспорті на Сумщині: є постраждалі
17 травня, 07:03

Події в Україні

На Львівщині мобілізований випав з вантажівки під час поїздки на полігон
На Львівщині мобілізований випав з вантажівки під час поїздки на полігон
Україна завершила репатріацію загиблих у межах Стамбульських домовленостей
Україна завершила репатріацію загиблих у межах Стамбульських домовленостей
Окупанти значно зменшили активність на Сумському напрямку: дані прикордонників
Окупанти значно зменшили активність на Сумському напрямку: дані прикордонників
Мінкульт назвав кількість жертв серед митців та медійників за час повномасштабної війни
Мінкульт назвав кількість жертв серед митців та медійників за час повномасштабної війни
ІПСО на фінальній стадії обмінів: РФ спробує «вкинути» фейкові списки загиблих
ІПСО на фінальній стадії обмінів: РФ спробує «вкинути» фейкові списки загиблих
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті
Генштаб заявив про відкриття нового напрямку на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
246K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 червня: ситуація на фронті
231K
Україна втратила свого найпотужнішого союзника – The Telegraph
95K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 червня 2025
77K
Іран попросив президента Кіпру передати Ізраїлю послання
32K
Чи покарали 67 хмельницьких прокурорів із фейковою інвалідністю? Нардеп оприлюднив документ
17K
Прогноз магнітних бур на 16-18 червня: якою буде сонячна активність

Новини

Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
Сьогодні, 04:47
Повітряна тривога у Києві тривала майже чотири години
Сьогодні, 03:07
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
Вчора, 03:49
Повітряна тривога в Україні через загрозу балістики тривала 12 хвилин
11 червня, 14:31
Карта бойових дій в Україні станом на 11 червня 2025 року
11 червня, 08:19
Втрати ворога станом на 11 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 червня, 07:48

Прес-релізи

40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
40+ експертів, 500+ учасників і нескінченна кількість інсайтів: як пройшов Mrktng Mrthn 2025
9 червня, 14:21
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua