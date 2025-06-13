Митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних посріблених виробів (фото)

27 витончених предметів прямували з Рівного до Польщі

Київські митники зупинили спробу вивезення за кордон колекції старовинних посріблених виробів. Стосовно громадянина, який відправляв культурні цінності за кордон, складено протокол про порушення митних правил. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Київської митниці.

27 витончених предметів прямували з Рівного до Польщі фото: Київська митниця/Facebook

27 витончених предметів – дзеркала, скриньки, посуд з кавових та чайних сервізів, навіть горіхокол та дверний молоток – усе це митники виявили під час перевірки міжнародного експрес-відправлення, що прямувало з Рівного до Польщі.

Усі предмети виготовлені на легендарних фабриках Варшави у часи Королівства Польського фото: Київська митниця/Facebook

«На перший погляд – звичайна посилка. Та за оцінкою фахівців Національного музею історії України, всередині – цілісна колекція унікальних побутових речей з посрібленням, створених польськими майстрами у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття», – йдеться у повідомленні.

Виврзити культурні цінності за межі України можна лише за наявності спеціального свідоцтва фото: Київська митниця/Facebook

Зазначається, що усі предмети виготовлені на легендарних фабриках: Fraget, Norblin&Co, Bracia Henneberg, RomanPlewkiewicz&Co, Fabryka Wolska pod Warszawa та інших, що працювали у Варшаві у часи Королівства Польського.

Усі предмети виготовлені на легендарних фабриках Варшави у часи Королівства Польського фото: Київська митниця/Facebook

27 витончених предметів прямували з Рівного до Польщі фото: Київська митниця/Facebook

Усі предмети виготовлені на легендарних фабриках Варшави у часи Королівства Польського фото: Київська митниця/Facebook

Клеймо фірми Bracia Henneberg на одному з вилучених митниками виробів фото: Київська митниця/Facebook

Зокрема, у колекції: чотири предмети від Fraget – бренду, що став синонімом якості, п'ять – від інноваційного Norblin&Co, шість – від елегантної Bracia Henneberg, знаної за свої дзеркала.

Зазначається, що вивозити культурні цінності за межі України можна лише за наявності спеціального свідоцтва. У цьому випадку дозволу не було.

Стосовно громадянина, який відправляв культурні цінності за кордон, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України.

Нагадаємо, на Вінниччині молдованка хотіла перевезти через кордон старовинну картину. Однак митники зупинили спробу незаконного переміщення твору мистецтва. Громадянка Молдови намагалася перемістити через митний кордон України старовинну картину в рамі та раму для картини без належного декларування. ​​За ознаками ці предмети можуть мати культурну та історичну цінність, тому потребують обов’язкового декларування та наявності відповідних дозволів.

Раніше митники вилучили унікальні зразки бурштину, які намагалися вивезти за кордон. Працівники Київської митниці виявили необроблений бурштин загальною вагою 661 г та 505 г у міжнародних поштових відправленнях, які прямували з Рівного до Великобританії та США.

До слова, під час митного контролю одного з міжнародних поштових відправлень, що прямувало з України до Чехії, столичні митники виявили справжню раритетну знахідку – кінознімальний апарат «Конвас-автомат 1КСР» 1957 року випуску. Це легендарна ручна камера, яку фахівці називають прототипом сучасних екшн-камер на кшталт GoPro.