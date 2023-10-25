Оборонний комітет Ради пропонує проводити мобілізацію на військові заводи

Сергій Рахманін заявив, що Україна могла б проводити мобілізацію на підприємства військово-промислового комплексу

Сергій Рахманін зазначає, що розмірковує над тим, аби подати відповідну законодавчу ініціативу

Україна могла б розглядати можливість проведення мобілізації не лише до лав ЗСУ, а й на підприємства військово-промислового комплексу. Про це заявив член комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв’ю «Українській правді».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На багатьох підприємствах не вистачає кваліфікованих спеціалістів. Умовно кажучи, є завод в Одеській області і є людина відповідного фаху в Чернівецькій області. Її можуть мобілізувати та відправити, наприклад, штурмувати посадки, а, можливо, з огляду на її фах та кваліфікацію, її варто мобілізувати на це підприємство в Одеській області, де відповідного спеціаліста нема», – пояснив він.

Рахманін зазначає, що розмірковує над тим, аби подати відповідну законодавчу ініціативу, однак «не має особливих надій, що це з розумінням зустрінуть».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, набули чинності зміни до законодавства, які передбачають нові умови надання відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, рятувальників і поліцейських.

До слова, у військкоматі пояснили, як отримати статус ветерана військової служби.

Нагадаємо, Рада зареєструвала законопроєкт, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців, при цьому його оформили близько 95 800 осіб.