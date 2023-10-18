Хто з нардепів не підтримав довічну перевірку статків чиновників (список)

Прийняття закону є останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС

На засіданні 17 жовтня Верховна Рада України затвердила в другому читанні законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP, тобто політично значущих осіб. Усього в голосуванні брали участь 304 народні обранці: 276 – підтримали законопроєкт, один нардеп утримався, а 27 – не голосували. Примітно, що ніхто з депутатів не наважився виступити проти. «Главком» підготував перелік народних депутатів, які не голосували за довічну перевірку чиновників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Слуга народу»

Із «Слуги народу» підтримали законопроєкт – 177 депутатів проголосували «за», 15 – не голосували, один – утримався (Володимир Тимофійчук). Відсутніми були 42 нардепи.

Не голосували:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Владислав Бородін Юрій Камельчук Дмитро Кисилевський Олександр Дануца Костянтин Касай Богдан Кицак Дмитро Чорний Анна Колісник Михайло Крячко Сергій Литвиненко Дмитро Нальотов Василь Мокан Ольга Савченко Ігор Фріс Галина Третьякова

«Європейська солідарність»

20 представників фракції проголосували «за», один нардеп не голосував – Андрій Лопушанський, шестеро – відсутні.

«Батьківщина»

11 нардепів підтримали законопроєкт, один не голосував – Віталій Данілов, 12 депутатів були відсутні.

«Голос»

11 депутатів проголосували «за», три народні обранці не голосували, шістьох не було.

Не голосували:

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сергій Рахманін Леся Василенко Кіра Рудик

«Довіра»

13 членів депутатської групи підтримали законопроєкт, двоє не голосували, четверо – відсутні.

Не голосували:

Геннадій Вацак Роберт Горват

«Відновлення України»

Дев'ять нардепів – «за», два народні обранці не голосували, шість депутатів – відсутні.

Не голосували:

Максим Єфімов Ігор Кісільов

«Партія «За майбутнє»

Вісім членів депутатської групи підтримали законопроєкт, один не голосував – Олександр Герега, вісім нардепів були відсутні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Платформа «За життя та мир»

Усі присутні проголосували «за» (чотирьох нардепів не було).

Позафракційні

Дев'ять народних обранців проголосували «за», два депутати – не голосували, 11 – відсутні.

Не голосували:

Дмитро Шпенов Микола Тищенко

Нагадаємо, учора Рада проголосувала за довічний статус та перевірки політично значущих осіб. Головною новацією є те, що замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Редакція, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. А саме 14-го структурного маяка, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також прийняття закону є останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС.

Хто вважається РЕР?