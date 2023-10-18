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Хто з нардепів не підтримав довічну перевірку статків чиновників (список)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хто з нардепів не підтримав довічну перевірку статків чиновників (список)
Усього в голосуванні брали участь 304 народні обранці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Прийняття закону є останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС

На засіданні 17 жовтня Верховна Рада України затвердила в другому читанні законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP, тобто політично значущих осіб. Усього в голосуванні брали участь 304 народні обранці: 276 – підтримали законопроєкт, один нардеп утримався, а 27 – не голосували. Примітно, що ніхто з депутатів не наважився виступити проти. «Главком» підготував перелік народних депутатів, які не голосували за довічну перевірку чиновників.

«Слуга народу»

Із «Слуги народу» підтримали законопроєкт – 177 депутатів проголосували «за», 15 – не голосували, один – утримався (Володимир Тимофійчук). Відсутніми були 42 нардепи.

Не голосували: 

  1. Владислав Бородін
  2. Юрій Камельчук
  3. Дмитро Кисилевський 
  4. Олександр Дануца
  5. Костянтин Касай
  6. Богдан Кицак
  7. Дмитро Чорний
  8. Анна Колісник
  9. Михайло Крячко
  10. Сергій Литвиненко
  11. Дмитро Нальотов
  12. Василь Мокан
  13. Ольга Савченко
  14. Ігор Фріс
  15. Галина Третьякова

«Європейська солідарність»

20 представників фракції проголосували «за», один нардеп не голосував – Андрій Лопушанський, шестеро – відсутні.

«Батьківщина»

11 нардепів підтримали законопроєкт, один не голосував – Віталій Данілов, 12 депутатів були відсутні.

«Голос»

11 депутатів проголосували «за», три народні обранці не голосували, шістьох не було.

Не голосували:

  1. Сергій Рахманін
  2. Леся Василенко
  3. Кіра Рудик

«Довіра»

13 членів депутатської групи підтримали законопроєкт, двоє не голосували, четверо – відсутні.

Не голосували:

  1. Геннадій Вацак
  2. Роберт Горват

«Відновлення України»

Дев'ять нардепів – «за», два народні обранці не голосували, шість депутатів – відсутні.

Не голосували:

  1. Максим Єфімов
  2. Ігор Кісільов

«Партія «За майбутнє»

Вісім членів депутатської групи підтримали законопроєкт, один не голосував – Олександр Герега, вісім нардепів були відсутні.

«Платформа «За життя та мир»

Усі присутні проголосували «за» (чотирьох нардепів не було).

Позафракційні

Дев'ять народних обранців проголосували «за», два депутати – не голосували, 11 – відсутні.

Не голосували: 

  1. Дмитро Шпенов
  2. Микола Тищенко

Нагадаємо, учора Рада проголосувала за довічний статус та перевірки політично значущих осіб. Головною новацією є те, що замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Редакція, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. А саме 14-го структурного маяка, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також прийняття закону є останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС.

Хто вважається РЕР?

  • президент, прем’єр-міністр, члени Кабінету міністрів України та їхні заступники;
  • керівник постійного допоміжного органу, утвореного президентом України, заступники цього керівника;
  • керівник та заступники керівника Державного управління справами;
  • керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії «А»;
  • секретар та заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
  • народні депутати України;
  • голова та члени правління Національного банку, члени Ради Національного банку;
  • голови та судді Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
  • члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
  • генеральний прокурор та його заступники;
  • голова Служби безпеки України та його заступники;
  • директор Національного антикорупційного бюро та його заступники;
  • директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
  • директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;
  • голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени Антимонопольного комітету України, голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, голова та члени Рахункової палати, голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
  • надзвичайні й повноважні посли;
  • начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил, Військово-Морських Сил;
  • державні службовці, посади яких належать до категорії «А»: державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники, державні секретарі міністерств; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їхні заступники; керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
  • керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
  • керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50%;
  • члени керівних органів політичних партій.
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Теги: Батьківщина Кіра Рудик Василь Мокан За майбутнє Олександр Герега Галина Третьякова Сергій Литвиненко Анна Колісник Микола Тищенко чиновник депутат Європейська солідарність Верховна Рада Сергій Рахманін

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