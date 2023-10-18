Хто з нардепів не підтримав довічну перевірку статків чиновників (список)
Прийняття закону є останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС
На засіданні 17 жовтня Верховна Рада України затвердила в другому читанні законопроєкт №9296-д про посилення фінансового моніторингу PEP, тобто політично значущих осіб. Усього в голосуванні брали участь 304 народні обранці: 276 – підтримали законопроєкт, один нардеп утримався, а 27 – не голосували. Примітно, що ніхто з депутатів не наважився виступити проти. «Главком» підготував перелік народних депутатів, які не голосували за довічну перевірку чиновників.
«Слуга народу»
Із «Слуги народу» підтримали законопроєкт – 177 депутатів проголосували «за», 15 – не голосували, один – утримався (Володимир Тимофійчук). Відсутніми були 42 нардепи.
Не голосували:
- Владислав Бородін
- Юрій Камельчук
- Дмитро Кисилевський
- Олександр Дануца
- Костянтин Касай
- Богдан Кицак
- Дмитро Чорний
- Анна Колісник
- Михайло Крячко
- Сергій Литвиненко
- Дмитро Нальотов
- Василь Мокан
- Ольга Савченко
- Ігор Фріс
- Галина Третьякова
«Європейська солідарність»
20 представників фракції проголосували «за», один нардеп не голосував – Андрій Лопушанський, шестеро – відсутні.
«Батьківщина»
11 нардепів підтримали законопроєкт, один не голосував – Віталій Данілов, 12 депутатів були відсутні.
«Голос»
11 депутатів проголосували «за», три народні обранці не голосували, шістьох не було.
Не голосували:
- Сергій Рахманін
- Леся Василенко
- Кіра Рудик
«Довіра»
13 членів депутатської групи підтримали законопроєкт, двоє не голосували, четверо – відсутні.
Не голосували:
- Геннадій Вацак
- Роберт Горват
«Відновлення України»
Дев'ять нардепів – «за», два народні обранці не голосували, шість депутатів – відсутні.
Не голосували:
- Максим Єфімов
- Ігор Кісільов
«Партія «За майбутнє»
Вісім членів депутатської групи підтримали законопроєкт, один не голосував – Олександр Герега, вісім нардепів були відсутні.
«Платформа «За життя та мир»
Усі присутні проголосували «за» (чотирьох нардепів не було).
Позафракційні
Дев'ять народних обранців проголосували «за», два депутати – не голосували, 11 – відсутні.
Не голосували:
- Дмитро Шпенов
- Микола Тищенко
Нагадаємо, учора Рада проголосувала за довічний статус та перевірки політично значущих осіб. Головною новацією є те, що замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) будуть фактично мати довічний статус РЕР. Редакція, затверджена до другого читання, відповідає стандартам AML/CFT та буде зарахована як виконання вимог МВФ. А саме 14-го структурного маяка, який мав бути виконаний до кінця вересня поточного року. Також прийняття закону є останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС.
Хто вважається РЕР?
- президент, прем’єр-міністр, члени Кабінету міністрів України та їхні заступники;
- керівник постійного допоміжного органу, утвореного президентом України, заступники цього керівника;
- керівник та заступники керівника Державного управління справами;
- керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії «А»;
- секретар та заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- народні депутати України;
- голова та члени правління Національного банку, члени Ради Національного банку;
- голови та судді Конституційного Суду, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;
- члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;
- генеральний прокурор та його заступники;
- голова Служби безпеки України та його заступники;
- директор Національного антикорупційного бюро та його заступники;
- директор Державного бюро розслідувань та його заступники;
- директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;
- голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени Антимонопольного комітету України, голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, голова та члени Рахункової палати, голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;
- надзвичайні й повноважні посли;
- начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил, Військово-Морських Сил;
- державні службовці, посади яких належать до категорії «А»: державний секретар Кабінету Міністрів України та його заступники, державні секретарі міністерств; керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їхні заступники; керівники державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
- керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;
- керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50%;
- члени керівних органів політичних партій.
Коментарі — 0