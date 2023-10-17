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Чи вдасться окупантам захопити Авдіївку? Британська розвідка розкрила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Чи вдасться окупантам захопити Авдіївку? Британська розвідка розкрила деталі
Українські сили поки що стримують наступ росіян
фото з відкритих джерел

За даними британської розвідки, місто є серйозною перешкодою на шляху російських сил до досягнення їх ширшої мети взяття контролю над Донецькою областю

Росія розпочала скоординований наступ у кількох напрямках на сході України. Зокрема, російські війська на Донеччині проводять загальновійськовий наступ на добре захищене місто Авдіївку, яке знаходиться на лінії фронту з 2014 року. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними британської розвідки, місто є серйозною перешкодою на шляху російських сил до досягнення їх ширшої мети взяття контролю над Донецькою областю. Російська атака, швидше за все, буде здійснена за допомогою кількох бронетанкових батальйонів, які спробують оточити місто.

«Ймовірно, це буде найзначніша наступальна операція, зроблена Росією як мінімум із січня 2023 року», – йдеться у повідомленні.

При цьому українські сили поки що стримують наступ росіян, а останні втрачають важку техніку та особовий склад. «Повільний прогрес і великі втрати, ймовірно, призвели до зміни повідомлень Росії з наступу на «активну оборону», оскільки успішне взяття Авдіївки виглядає дедалі більш малоймовірним у короткостроковій перспективі», – зазначають у міноборони Британії.

Триває 601-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення. 

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Теги: розвідка окупанти Міноборони Авдіївка окуповані території наступ британська розвідка

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