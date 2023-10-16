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Байден підтримав знищення ХАМАС, однак є але

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден підтримав знищення ХАМАС, однак є але
Президент США Джо Байден
фото з відкритих джерел

Байден зазначив, що важливо забезпечити існування палестинської влади та створити умови для існування Палестинської держави

Президент США Джо Байден висловив підтримку щодо ліквідації терористичного угрупування ХАМАС. Про це інформує CBS News.

У відповідь на запитання про те, чи потрібно, на його думку, знищити ХАМАС, президент США сказав: «Так, я вважаю».

Однак, за його словами, важливо забезпечити існування палестинської влади та створити умови для існування Палестинської держави.

У відповідь на питання, чи буде Ізраїль зараз йти цим шляхом, Джо Байден відповів: «Не зараз. Але я думаю, Ізраїль розуміє, що значна частина палестинців не поділяє погляди бойовиків ХАМАС і «Хезболли».

Байден також зазначив, що захоплення сектору Газа Ізраїлем було б «великою помилкою». На його думку, ХАМАС не репрезентує весь палестинський народ.

«Ізраїль переслідує групу людей, причетних до варварства, що має такі ж серйозні наслідки, як і Голокост. Я вважаю, тому Ізраїль повинен відповісти», – додав глава держави.

7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Білому домі підтвердили ідею об'єднати пакети допомоги Україні та Ізраїлю. 

Також прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу запросив президента США Джо Байдена відвідати Ізраїль цього тижня.

Теги: ХАМАС Голокост президент війна армія Міноборони Ізраїль міністр

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