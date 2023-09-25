Як отримати статус ветерана військової служби: роз’яснення ТЦК

На оформлення мають право три категорії військових

Знадобиться звернутись до військкомату за місцем реєстрації з рядом документів

Представник Печерського районного ТЦК в місті Києві сержант Ярослав Бондаренко розповів, хто може отримати статус ветерана військової служби .

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, отримати статус ветерана військової служби можуть особи, які:

бездоганно служили на військовій службі 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні;

мають інвалідність I та II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;

мають інвалідність внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, які мають вислугу військової служби 20 років і більше.

Для цього ветерану потрібно звернутися до районного територіального центру комплектування за місцем реєстрації та надати документи:

Будь ласка, читайте текст після реклами

заяву на отримання посвідчення ветерана військової служби;

копію паспорта або ID-картки;

копію ідентифікаційного коду;

витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;

дві фотографії;

копії наказів про звільнення з військової служби;

довідку МСЕК про отримання інвалідності I чи II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.

Нагадаємо, Рада зареєструвала законопроєкт, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців, при цьому його оформили близько 95 800 осіб.