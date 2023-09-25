Як отримати статус ветерана військової служби: роз’яснення ТЦК
Знадобиться звернутись до військкомату за місцем реєстрації з рядом документів
Представник Печерського районного ТЦК в місті Києві сержант Ярослав Бондаренко розповів, хто може отримати статус ветерана військової служби .
За його словами, отримати статус ветерана військової служби можуть особи, які:
- бездоганно служили на військовій службі 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні;
- мають інвалідність I та II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;
- мають інвалідність внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, які мають вислугу військової служби 20 років і більше.
Для цього ветерану потрібно звернутися до районного територіального центру комплектування за місцем реєстрації та надати документи:
- заяву на отримання посвідчення ветерана військової служби;
- копію паспорта або ID-картки;
- копію ідентифікаційного коду;
- витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
- дві фотографії;
- копії наказів про звільнення з військової служби;
- довідку МСЕК про отримання інвалідності I чи II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.
Нагадаємо, Рада зареєструвала законопроєкт, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців, при цьому його оформили близько 95 800 осіб.
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