Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як отримати статус ветерана військової служби: роз’яснення ТЦК

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Як отримати статус ветерана військової служби: роз’яснення ТЦК
На оформлення мають право три категорії військових
фото: Facebook Генерального штабу ЗСУ

Знадобиться звернутись до військкомату за місцем реєстрації з рядом документів 

Представник Печерського районного ТЦК в місті Києві сержант Ярослав Бондаренко розповів, хто може отримати статус ветерана військової служби .

За його словами, отримати статус ветерана військової служби можуть особи, які:

  • бездоганно служили на військовій службі 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні;
  • мають інвалідність I та II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби;
  • мають інвалідність внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, які мають вислугу військової служби 20 років і більше.

Для цього ветерану потрібно звернутися до районного територіального центру комплектування за місцем реєстрації та надати документи:

  • заяву на отримання посвідчення ветерана військової служби;
  • копію паспорта або ID-картки;
  • копію ідентифікаційного коду;
  • витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання;
  • дві фотографії;
  • копії наказів про звільнення з військової служби;
  • довідку МСЕК про отримання інвалідності I чи II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби.

Нагадаємо, Рада зареєструвала законопроєкт, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій. Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців, при цьому його оформили близько 95 800 осіб.

Читайте також: Пільги для дітей військових: яку допомогу надає держава та як її отримати
Теги: ветеран поранення документи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські військові потребують ротації
Війна триває. Хто замінить воїнів на передовій?
9 вересня, 15:00
У ніч на 30 серпня Росія здійснила масовану, комбіновану атаку на Київ
Ракетна атака на Київ, вибухи на аеродромі у Пскові: головне за ніч
30 серпня, 07:25
Тисячі росіян можуть покинути країну. Латвія змінила правила отримання посвідок на проживання
Тисячі росіян можуть покинути країну. Латвія змінила правила отримання посвідок на проживання
3 вересня, 06:20
Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий й постраждалі
Окупанти обстріляли Херсонщину: є загиблий й постраждалі
3 вересня, 23:08
Символом дати виступає квітка соняшника
Сьогодні День пам’яті захисників Україні
29 серпня, 06:38
За «спірними» статтями придатними визнаватимуть всіх
Мобілізованих буде більше: Міноборони оновило список хвороб, за яким оцінюється придатність до служби
3 вересня, 15:38
Боксер свідомо відмовився від участі у чемпіонаті Європи, щоб піти добровольцем захищати Україну
Хвилина мовчання. Згадуємо боксера Максима Галінічева, який загинув на Луганщині
3 вересня, 09:00
Удар по Кривому Рогу: МВС повідомило деталі про загиблого (фото)
Удар по Кривому Рогу: МВС повідомило деталі про загиблого (фото)
8 вересня, 12:12
Окупанти застосовують штурмову авіацію на Луганщині
Масована атака дронів по Одещині, влучання по території підприємства у Херсоні: ситуація в регіонах
13 вересня, 09:44

Суспільство

Чи можуть мобілізувати одразу кількох членів родини? Юрист дав відповідь
Чи можуть мобілізувати одразу кількох членів родини? Юрист дав відповідь
Як отримати статус ветерана військової служби: роз’яснення ТЦК
Як отримати статус ветерана військової служби: роз’яснення ТЦК
Майже свята людина: поручителі в суді з усіх сил нахвалювали Коломойського (відео)
Майже свята людина: поручителі в суді з усіх сил нахвалювали Коломойського (відео)
Буданов розповів, куди ціляться ударні дрони на території РФ
Буданов розповів, куди ціляться ударні дрони на території РФ
Порошенко показав рекордну партію техніки, яку везе на Схід штурмовим підрозділам
Порошенко показав рекордну партію техніки, яку везе на Схід штурмовим підрозділам
В Україні почали відключати газ в багатоповерхівках: Рада назвала причину
В Україні почали відключати газ в багатоповерхівках: Рада назвала причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Ракетний удар по Одесі: зруйновано морський вокзал (фото, відео)
28K
У дипломата, який літав із Захаровою та Лавровим на саміт G20, виявлено холеру
20K
БРІКС помер, але замість нього з'явилось дещо гірше
18K
Бився головою об капот машини. Начальника райвідділу поліції визнано винним у п’яній їзді
14K
«Життя непросте, дороге, клімат важкий». Посол розповів, чому українці не затримуються в Ізраїлі
13K
Не варто чекати на припинення війни. Концепція має бути іншою

Новини

Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 22 вересня
22 вересня, 05:25

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту