Рада хоче спростити процедуру оформлення статусу УБД
З понад мільйона захисників та захисниць нашої держави статус отримали менш як 96 тис. осіб
Верховна Рада зареєструвала законопроєкт №10062, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій.
Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців. С моменту повномасштабного вторгнення мобілізовано:
- до ЗСУ – 700 000 осіб;
- до Держприкордонної служби – 60 000 осіб;
- до Нацгвардії – 90 000 осіб;
- до Нацполіції – 100 000 осіб.
При цьому з 24 лютого 2022 року статус УБД отримали близько 95 800 осіб. Річ у тім, що українцям складно отримати статус через складність та тривалість процедури.
«А це, своєю чергою, ускладнює інтеграцію військовослужбовців у цивільне життя, а також унеможливлює отримання пільг та підтримки з боку держави», – говориться у пояснювальній записці.
У законопроєкті пропонується:
- спростити обмін інформацією між реєстрами;
- запровадити електронну процедуру набуття статусу УБД.
Якщо парламент підтримає законопроєкт, уповноважені з військових частин повинні будуть впродовж п'яти днів після дати закінчення реалізації бойового наказу (розпорядження) сформувати довідку про безпосередню участь у бойових діях та внести відомості до реєстра.
У випадку, якщо оцифрувати відомості не буде можливості, довідку про участь у бойових діях мають надіслати у паперовій формі до комісії, яка розглядає матеріали та визнає учасників бойових дій в той самий строк.
Нагадаємо, незабаром багато із захисників України зможуть отримати власне житло, про що повідомила народний депутат Ірина Борзова. Вона зазначила, що цього року з державного бюджету направили 5,5 млрд гривень субвенцій місцевим бюджетам на придбання житла та надання компенсацій сім'ям військових.
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