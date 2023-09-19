Рада хоче спростити процедуру оформлення статусу УБД

З понад мільйона захисників та захисниць нашої держави статус отримали менш як 96 тис. осіб

Верховна Рада зареєструвала законопроєкт №10062, який має значно спростити процедуру оформлення статусу учасника бойових дій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Автори документа зазначили, що в Україні існує потреба у покращенні механізму надання статусу УБД. Згідно з даними Міноборони станом на сьогодні країну захищають понад мільйон українців. С моменту повномасштабного вторгнення мобілізовано:

до ЗСУ – 700 000 осіб;

до Держприкордонної служби – 60 000 осіб;

до Нацгвардії – 90 000 осіб;

до Нацполіції – 100 000 осіб.

При цьому з 24 лютого 2022 року статус УБД отримали близько 95 800 осіб. Річ у тім, що українцям складно отримати статус через складність та тривалість процедури.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«А це, своєю чергою, ускладнює інтеграцію військовослужбовців у цивільне життя, а також унеможливлює отримання пільг та підтримки з боку держави», – говориться у пояснювальній записці.

У законопроєкті пропонується:

спростити обмін інформацією між реєстрами;

запровадити електронну процедуру набуття статусу УБД.

Якщо парламент підтримає законопроєкт, уповноважені з військових частин повинні будуть впродовж п'яти днів після дати закінчення реалізації бойового наказу (розпорядження) сформувати довідку про безпосередню участь у бойових діях та внести відомості до реєстра.

У випадку, якщо оцифрувати відомості не буде можливості, довідку про участь у бойових діях мають надіслати у паперовій формі до комісії, яка розглядає матеріали та визнає учасників бойових дій в той самий строк.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, незабаром багато із захисників України зможуть отримати власне житло, про що повідомила народний депутат Ірина Борзова. Вона зазначила, що цього року з державного бюджету направили 5,5 млрд гривень субвенцій місцевим бюджетам на придбання житла та надання компенсацій сім'ям військових.