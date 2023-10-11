Канада оголосила про нову оборонну допомогу Україні

До пакету увійдуть зимовий одяг та спорядження на 25 млн канадських доларів

Сьогодні, 11 жовтня, Канада виділила Україні новий пакет оборонної допомоги для ведення бойових дій у холодний період року. Про це у Брюсселі оголосив міністр оборони Канади Біл Блер, повідомляє «Укрінформ».

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«Сьогоднішній пакет військової допомоги дасть Україні необхідне для продовження боротьби за свободу, територіальну цілісність і демократію», – сказав Блер.

У канадському міноборони уточнили, що до цього пакета увійде зимовий одяг та спорядження на 25 млн канадських доларів (близько S19 мільйонів). «Йдеться про взуття, термобілизну й зимові спальні мішки. До пакета увійде також військова форма для 2000 жінок-військовослужбовиць, виготовлена в Канаді», – додали у Міноборони.

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Окрім цього, зі складів Збройних сил Канади Україні буде передано 2000 снарядів калібру 155 мм; 2260 протигазів; 277 500 кг авіаційних бомб та запалів до них; різноманітні боєприпаси калібру 76 мм для флоту; димові боєприпаси, зокрема 955 артилерійських димових снарядів калібру 155 мм, і більше 2000 димових боєприпасів для мінометів.

Зазначається, що лише минулого тижня Канада завершила передачу Україні вмісту попереднього пакета оборонної допомоги, а саме: майже 8 тис. снарядів 155-мм, 10 тис. снарядів 105-мм й близько 2 млн набоїв калібру 7,62 мм.

Як повідомлялося, загальний обсяг різноманітної допомоги, наданої Канадою України після початку російського вторгнення, перевищує $8 млрд. Окрім цього Канада прийняла більше 170 тис. українських біженців й активно навчає українських захисників на території Польщі, Великої Британії та Латвії.

Раніше повідомлялося, що 11 жовтня Сполучені Штати Америки можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть снаряди для Himars і озброєння для ППО.