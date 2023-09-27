Умєров провів розмову з главою міноборони Польщі

Умєров подякував Польщі за лідерство в танковій коаліції та значну допомогу з початку повномасштабного вторгнення

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком. Про це Умєров написав у своєму мікроблозі в соціальній мережі Х.



Умєров подякував Польщі за лідерство в танковій коаліції та значну допомогу з початку повномасштабного вторгнення.

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Що саме обговорювали міністри наразі невідомо.

Раніше повідомлялося, що 26 вересня, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів підсумкову телефонну розмову з генералом Марком Міллі у його чинному статусі. Американський генерал цього тижня піде з посади.

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Залужний обговорив із партнерами ситуацію на фронті, а також поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. «Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, незважаючи на шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед», – заявив головнокомандувач ЗСУ.

Триває 580-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 20 бойових зіткнень. Також, російська федерація завдала чергового удару по Україні застосувавши 38 іранських ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Постраждала припортова інфраструктура Одеської області. В результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 26 ворожих «шахідів». Загалом ворог завдав сім ракетних та 73 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.