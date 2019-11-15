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    Політика

    В мене руки так стояли. Одіозний депутат Німченко прокоментував своє «кнопкодавство»

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    Василь Німченко: Я показав, що ці руки нічого не крали, я голосував тільки за себе - В мене руки так стояли. Одіозний депутат Німченко прокоментував своє «кнопкодавство»
    Василь Німченко: Я показав, що ці руки нічого не крали, я голосував тільки за себе

    Нардеп Німченко порадив журналістці «не робити швидких висновків»

    Депутат Верховної Ради з фракції «Опозиційна платформа - За життя» Василь Німченко заперечує, що натискав одразу дві кнопки під час голосування в парламенті 12 листопада.

    Про це він сказав у коментарі «Радіо Свобода».

    «Історія ще дізнається, кнопкодавство чи ні, я б не робив швидких висновків… Там людина проголосувала – вона була. Я дві кнопки не натискав – у мене руки так стояли… Я показав, що ці руки нічого не крали, я голосував тільки за себе», – заявив Німченко.

    Нагадаємо, рух «Чесно» повідомив 12 листопада, що зафіксував четвертий факт кнопкодавства у Верховній Раді України 9-го скликання. За даними спостерігачів, процедуру особистого голосування порушив депутат Василь Німченко

    Для Німченка це вже не перше «кнопкодавство»: нардеп щонайменше один раз порушив процедуру особистого голосування у Верховній Раді 8-го скликання.

    Зазначимо, що Німченко є співавтором законопроєкту №1127 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за неособисте голосування), в якому нардеп пропонував передбачити арешт на строк до двох років за повторне «кнопкодавство». Даний законопроєкт нардепи ухвалили за основу 29 жовтня. 

    До  слова, у 2016 році Василь Німченко не зміг розібратися, як увімкнути мікрофон, та вилаявся.

    «Як же воно включається, бл…ть?  Я ж не виступав ще шось. Та йопт... Алло, чутно, так?», - коментував свої дії Німченко.

    Верховна Рада депутат політика скандал Опозиційна платформа — За життя
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