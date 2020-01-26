У «Слузі народу» пояснили суть реформи освіти: Часи, коли дитина ходила в одну школу з першого до випускного класу, минули



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Планується, що імплементація закону відбудеться до 2024 року, - депутат

Кого торкнеться новий етап освітньої реформи?

Сергій Колебошин, нардеп від «Слуга народу» і заступник голови Комітету з питань освіти, науки та інновацій в інтерв’ю «Главкому» запевнив, що жодних негайних змін в освітньому процесі не буде.

«Планується, що імплементація закону відбудеться до 2024 року. Засновники шкіл, а у нас у 98% випадків – це місцеві ради, самі визначають, за якою траєкторією рухатися і коли перепрофільовуватися. Я буду дуже здивований, якщо цьогоріч будуть перепрофільовані кілька шкіл. Нині завдання – сформувати мережу на перспективу, а потім вже проводити зміни у статутах шкіл», - зазначив парламентар.

За словами нардепа, одним з найважчих для втілення пунктів реформи є норма про максимальну кількість «першачків» у класі – 24. «У спальних районах великих міст сьогодні при чинній нормі у 28 дітей сидять по 35. Так, завдяки перепрофілюванню до 2024 року, можливо, і майновий фонд оптимізується, і з’являться додаткові приміщення, щоб ці норми втілювати. Але якщо засновники шкіл вже зараз не почнуть розбудовувати школи, ця норма буде декларативною», - визнає Колебошин.

Парламентар також зауважив, що до закону «Про середню освіту», який досі не підписаний президентом, ще немає підзаконних актів про те, як саме має перепрофілювання відбуватися. «Щодо перепрофілювання приватних шкіл – це рішення засновників. Так чи інакше, у законі є норма про те, що за рішенням засновника дві форми – гімназія та ліцеї – може бути поєднана. Ця норма розповсюджується на всі форми власності. Тобто атестати з державної та приватної школи будуть рівноцінними – фактично, як і зараз», - додав він.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про повну загальну середню освіту», що став продовженням освітньої реформи «Нова українська школа». Освітня реформа передбачає, зокрема, переформатування шкіл: вони будуть поділені на три групи. Перша – початкова, де діти навчатимуться чотири роки. Друга – базова середня, яка називатиметься гімназією, ще п’ять років навчання. І профільна середня школа, яка матиме статус ліцею академічного та професійного спрямування. Там навчання триватиме три роки. Фактично трансформація української школи запланована за західним зразком. Планується, що імплементація закону відбудеться до 2024 року.

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