У Сумській області виборець намагався з’їсти бюлетень



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Цій історії буде надана правова оцінка, - голова Нацполіції

Чоловік не зміг проковтнути бюлетень, - Князєв

У Сумській області виборець на одній з дільниць намагався з’їсти свій бюлетень. Про це сьогодні заявив начальник Національної поліції Сергій Князєв під час брифінгу у Києві, повідомляє УНН.

«На нашу думку, громадянин просто поклав в рота бюлетень, щоб його винести, але коли члени дільничної комісії намагались його затримати, у нас чітко зафіксовано на відео, що він намагався його з’їсти, але проковтнути не зміг. Це прикра історія, якій буде надана правова оцінка», - сказав він.

Нагадаємо, поліція повідомила про майже 2000 порушень на виборах. На виборах президента України поліція станом на 20 годину зафіксувала 1927 заяв та повідомлень про порушення та відкрила 31 кримінальне провадження. Як зазначається, найменша кількість порушень зафіксована у Черкаській області. Зазначені факти здебільшого пов'язані з незаконною агітацією, підкупом виборців, неправдивими повідомленнями про замінування.

До слова, суди в Україні під час виборів працюють цілодобово. «Суди зараз працюють у цілодобовому режимі. Штаби кандидатів можуть подавати звернення щодо будь-яких порушень», - написав міністр юстиції Павло Петренко.

Зазначимо, що поліція Краматорська знайшла покинутий автомобіль з майже 600 бюлетенями.

Як повідомлялося, у Львові на виборчій дільниці помер чоловік.

До слова, у місті Шостка нетверезий чоловік намагався винести бюлетень за межі виборчої дільниці, сховавши його за пазухою.

Також на Закарпатті члени ДВК на підпитку роздавали бюлетені виборцям без документів.