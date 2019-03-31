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    Суспільство

    На Закарпатті члени ДВК напідпитку роздавали бюлетені виборцям без документів - ЗМІ

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    Явка виборців на вказаній дільниці виявилась рекордною &ndash; із 405 зареєстрованих виборців до обіду проголосувало вже 396 громадян, - журналісти - На Закарпатті члени ДВК напідпитку роздавали бюлетені виборцям без документів - ЗМІ
    Явка виборців на вказаній дільниці виявилась рекордною – із 405 зареєстрованих виборців до обіду проголосувало вже 396 громадян, - журналісти

    Члени виборчої комісії стверджували, що мають повне право роздавати бюлетені без документів, оскільки «знають усіх в обличчя», - ЗМІ

    На Закарпатті у Мукачівському районі у селі Пузняківці члени дільничної виборчої комісії напідпитку роздавали бюлетені виборцям без документів. Відео про це порушення з’явилося у розпорядженні Першого кабельного телеканалу, повідомляє УНН.

    Зокрема, стало відомо, що члени виборчої комісії виконували обов‘язки у нетверезому стані, а місцевим, що прийшли на голосування видавали бюлетені без будь-яких документів.

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    «Члени виборчої комісії стверджували, що, нібито, мають на це повне право, оскільки «знають усіх в обличчя», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що явка виборців на вказаній дільниці виявилась рекордною – із 405 зареєстрованих виборців до обіду проголосувало вже 396 громадян.

    Нагадаємо, за даними омбудсмена, сьогодні було майже 300 звернень громадян про порушення виборчих прав.

    31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

    На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

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