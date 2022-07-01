У вбитих на Херсонщині окупантів знайшли награбоване золото та срібло

Цінні речі українців знайшли у мертвих російських десантників

Під час зачистки селища Потьомкіне, що на Херсонщині, військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригади ЗСУ знайшли в речах мертвих окупантів цінні речі, які вони силоміць відібрали в українських громадян. Про це повідомила пресслужба ОК «Південь».

«Військовослужбовці 60 окремої піхотної бригади ЗСУ провели успішний наступ та звільнили селище Потьомкіне, що на Херсонщині. При цьому вони відбили кілька контратак російських окупантів, знищили загарбницькі БМП і танки, а також «вполювали» одного «Тигра». Під час зачистки населеного пункту наші військовослужбовці знайшли в речах мертвих російських десантників цінні речі, які вони силоміць відібрали в українських громадян. Це золоті та срібні кільця, ланцюжки та сережки, ювілейні монети та годинники», – йдеться у повідомленні.

Мешканці Потьомкіного зізнавалися, що окупанти викрадали їхні цінні речі з нелюдською жорстокістю, особливо відзначалися буряти.

Зазначається, що золото і срібло передадуть на церкву до Київського патріархату.

«Це лише один з багатьох випадків мародерства, яке вчиняють в Україні російські військові. Адже, це звичайна поведінка російського солдата: вони вбивають та викрадають на полі бою і в захоплених населених пунктах речі, що знаходяться при вбитих чи поранених, власність мирного місцевого населення», – зазначили військові.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну фіксуються масові випадки мародерства, що чинили російські окупанти на захоплених територіях. Частину з викраденого вони продавали у Білорусі або відправляли додому поштою. «Здобиччю» росіян були продукти, комп'ютери та мобільні телефони, побутова техніка, одяг, білизна, садовий інвентар, велосипеди, коштовності, посуд тощо.

На поведінку окупантів звертали увагу іноземці. На початку квітня в Лондоні кілька десятків активістів провели акцію під посольством Росії у Лондоні, прийшовши туди з прасками, сковорідками та іншими речами, які часто викрадали військові РФ.