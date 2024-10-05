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У Житомирі вздовж берега річки Тетерів зафіксовано масовий мор риби

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Житомирі вздовж берега річки Тетерів зафіксовано масовий мор риби
Масовий мор риби у Житомирі
фото: Житомирська обласна прокуратура

Рибному господарству заподіяно збитків на понад 4 млн грн

У Житомирі зафіксували масовий мор риби вздовж берега річки Тетерів в районі Корбутівки. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.

Відомо, що загинуло багато риби різних видів, серед яких лящ, окунь, карась, судак, плітка та інші. Всього майже 4,4 тисячі одиниць.

За результатами перевірки, вміст розчинного кисню у воді майже втричі менший нормативного рівня.

Рибному господарству заподіяно збитків на понад 4 млн грн.

Житомирська окружна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод та створило небезпеку для  довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України). Матеріали кримінального провадження передали до Житомирського райуправління поліції для досудового розслідування.

Раніше у річці Десна біля Чернігова помітили потемніння води. Також там фіксується масовий замор риби.

Також Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів поділилося актуальною інформацією про ситуацію на річках Сейм та Десна. 

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Теги: Житомир розслідування прокуратура

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Суспільство

У Житомирі вздовж берега річки Тетерів зафіксовано масовий мор риби
У Житомирі вздовж берега річки Тетерів зафіксовано масовий мор риби
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