У Житомирі вздовж берега річки Тетерів зафіксовано масовий мор риби
Рибному господарству заподіяно збитків на понад 4 млн грн
У Житомирі зафіксували масовий мор риби вздовж берега річки Тетерів в районі Корбутівки. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, повідомили в Житомирській обласній прокуратурі.
Відомо, що загинуло багато риби різних видів, серед яких лящ, окунь, карась, судак, плітка та інші. Всього майже 4,4 тисячі одиниць.
За результатами перевірки, вміст розчинного кисню у воді майже втричі менший нормативного рівня.
Рибному господарству заподіяно збитків на понад 4 млн грн.
Житомирська окружна прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за фактом порушення правил охорони вод, що спричинило забруднення поверхневих вод та створило небезпеку для довкілля (ч. 1 ст. 242 КК України). Матеріали кримінального провадження передали до Житомирського райуправління поліції для досудового розслідування.
Раніше у річці Десна біля Чернігова помітили потемніння води. Також там фіксується масовий замор риби.
Також Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів поділилося актуальною інформацією про ситуацію на річках Сейм та Десна.
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