У Києві викрито онлайн-обмінники, які працювали на серверах компанії РФ

Ділки обслуговували онлайн-обмінники, розташовані на серверах компанії, що зареєстрована на території РФ

За попередніми підрахунками щомісячний оборот від незаконних фінансових операцій складав понад 4 млн грн

У Києві детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили механізм проведення протиправних фінансових операцій. Так, за даними Бюро, відбувався обмін гривні на електронні гроші, випущені іноземними установами, що не мають акредитації Нацбанку України. Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки України.

За допомогою незаконної схеми, ділки обслуговували онлайн-обмінники, розташовані на серверах компанії, що зареєстрована та веде бізнес на території Російської Федерації.

«Під час проведення досудового розслідування було зібрано докази, які підтверджують факт функціонування нелегального механізму обслуговування онлайн-обмінників, створених громадянами Росії. Таким чином, правопорушниками проводились фінансові операції під час яких грошові кошти скеровувалися з території РФ та на її територію. Вказані дії відбувались під час повномасштабного вторгнення та попри заборону проведення розрахунків з представниками країни-агресора. За попередніми підрахунками щомісячний оборот від незаконних фінансових операцій складав понад 4 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Наразі двом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, визначеного частиною 1 статті 200 Кримінального кодексу України.

Детективи встановлюють повне коло причетних до злочину осіб. Досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводу СБУ та процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Раніше повідомлялося, що детективи БЕБ вилучили понад 4,7 млн євро готівки у постачальника харчування Міноборони.