Мер Житомира достроково склав повноваження

За словами мера Житомира, рішення про відставку приймалося декілька тижнів

На позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Замість нього містом керуватиме секретар Житомирської міськради Галина Шиманська. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Це складне рішення, яке приймалося декілька тижнів. Поки що не можу сказати, у зв'язку з чим воно приймається. Наступного тижня вже зможу більше сказати... Неодноразово в інтерв’ю і на виборах я казав, що не хочу назавжди залишатися міським головою, тому що іноді втрачаєш мотивацію, і точно ти не найрозумніший в цьому місті. Але дуже було важливо робити те, чого до тебе ніхто не робив», – зазначив Сухомлин.

Як зазначив мер, він збирався йти в ЗСУ, пройшов ВЛК, але не отримав погодження від Генштабу, тому йому надійшла інша пропозиція.

«Коли я йшов на цю посаду, у мене було бажання працювати, аби Житомир був першим. Сьогодні Житомир – перший із заміни вуличного освітлення, місто було першим із невідключень електроенергії під час повномасштабної війни. За різними рейтингами наше місто лідирує за рівнем підтримки ЗСУ. У Житомирі найнижчі втрати в тепломережі в Україні. Ми першими запровадили електронний квиток. Це дуже складна робота і були помилки, адже вони є в тих, хто робить», – сказав Сухомлин.

Зазначимо, що Сергій Сухомлин був обраний на посаду міського голови у 2015 році. Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.

До слова, депутати Запорізької міської ради під час сесії у квітні обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови Запоріжжя Регіну Харченко.