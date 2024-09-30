Трамп заявив про хороші стосунки з Зеленським

Президент України Володимир Зеленський і кандидат у президенти США Дональд Трамп під час зустрічі 27 вересня 2024 року

Дональд Трамп: «У мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається»

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що мав хороші відносини з Президентом України Володимиром Зеленським, які сформувалися після того, як український президент допоміг йому уникнути імпічменту через вимагання компромату на Джо Байдена. Про це Трамп заявив в інтерв’ю The Washington Post.

Як пише видання, багато антиукраїнських правих вважають, що Трамп поділяє їх ворожість до президента України Володимира Зеленського, але сам кандидат у президенти США заявив, що йому подобається Зеленський.

«У мене були хороші стосунки із Зеленським. Він мені подобається. Тому що під час обману з імпічментом… він міг сказати, що не знав, що розмова записана… Але замість того, щоб висловитися і сказати: «Так, я відчував загрозу», він сказав: «Він не зробив абсолютно нічого поганого», - сказав Трамп.

Нагадаємо, у вересні 2019 року спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі ініціювала розслідування у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа.

Розслідування, що передувало офіційному оголошенню імпічменту, було розпочато у зв'язку з заявою анонімного інформатора, який стверджував, що президент Трамп в липні 2019 року чинив тиск на президента України Володимира Зеленського у власних особистих і політичних інтересах, а саме з метою схилити українську владу до розслідування причетності до корупційних схем Гантера Байдена, сина Джо Байдена, в обмін на фінансову і військову допомогу.

Нагадаємо, у Нью-Йорку 27 вересня відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США Дональда Трампа. За підсумками розмови Зеленський назвав її «дуже змістовною».

Президент України розповів про ситуацію на фронті, перебіг операції в Курській області та її завдання, українські інновації в боротьбі проти російського терору, а також про непропорційно високі втрати російської армії.

Під час зустрічі детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки. Окремий фокус розмови – постійні обстріли міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.

Володимир Зеленський також наголосив на тому, що потрібно перекрити будь-які можливості для держави-агресорки отримувати гроші на війну від продажу нафти й газу, а також усі канали постачання західних компонентів для російських ракет.

Повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський хотів зустрітися з обома кандидатами у президенти США, оскільки будь-хто з них може очолити країну. Україна розраховує на підтримку і після виборів та має планувати цю співпрацю вже зараз. Про це український президент сказав перед початком зустрічі з Трампом. Про це повідомляє Reuters.

